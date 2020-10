Rainbow Six Siege trafi do Xbox Game Pass

Microsoft właśnie ujawnił kolejną grę, która wzbogaci usługę Xbox Game Pass. Tym razem padło na Rainbow Six Siege.

Microsoft niespełna tydzień temu zapowiedział aż 8 nowych gier, które zawitają do Xbox Game Pass, a już dzisiaj potwierdził kolejny tytuł.

Już w tym tygodniu, dokładnie 22 października, biblioteka Xbox Game Pass wzbogaci się o kolejną znakomitą produkcję. Tym razem będzie to Rainbow Six Siege, czyli niezwykle popularny taktyczny shooter od Ubisoftu.

Co istotne, produkcja ta będzie dostępna dla posiadaczy abonamentu zarówno na konsolach, jak i w ramach xCloud na urządzeniach mobilnych z Androidem. Jeśli zdecydujecie się na pobranie gry z Xbox Game Pass, to możecie dodatkowo liczyć na 10% zniżkę na wszystkie zakupy z cyfrowego sklepu Rainbow Six Siege.

Warto przypomnieć, że produkcja Ubisoftu jeszcze w tym roku otrzyma specjalną aktualizację dedykowaną konsolom dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Pozwoli ona na zabawę w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę, co w tak dynamicznym tytule jest nader ważne.

