Rainbow Six Siege trafi na PS5 i Xbox Series X!

Przedstawiciele firmy Ubisoft oficjalnie potwierdzili, że ich przebojowa produkcja - Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, trafi na konsole PS5 i Xbox Series X już w dniu ich premiery.

Francuski producent postanowił wykorzystać najważniejszy turniej e-sportowy gry Rainbow Six Siege - Six Invitational 2020, do zaprezentowania nowej zawartości oraz ujawnienia szczegółów na temat przyszłości gry.

Główny reżyser Rainbow Six Siege - Leroy Athanassof, ujawnił, że gracze mogą być pewni debiutu ich ulubionej gry na konsolach dziewiątej generacji - PS5 i Xbox Series X, już w dniu ich premiery. Z oczywistych względów deweloper nie podał dokładnej daty, ale zdradził, że będzie to najbardziej aktualna wersja produkcji. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że Rainbow Six Siege na nowych konsolach będzie wspierać funkcję cross-play pomiędzy poszczególnymi generacjami sprzętu. Oznacza to, że posiadacze PS5 będę mogli rywalizować z graczami bawiącymi się na PlayStation 4. Pan Athanassof dodał, że jego zespół jest również gotowy na pełne wsparcie cross-play'u, ale tutaj wszystko leży po stronie wydawców sprzętu.

To jednak nie koniec nowości związanych z Rainbow Six Siege. Ubisoft ujawnił dwóch nowych operatorów, którzy z całą pewnością namieszają na polach bitew. Pierwszym z nich jest Oryx, który potrafi przebijać się przez ściany. Wraz z nim do gry zawita Iana, która może tworzyć swój hologram. Jak nowi bohaterowie prezentują się w akcji możecie zobaczyć poniżej.

Ubisoft postanowił również docenić e-sportowców i z myślą o nich przygotował niezwykłą animację ze świata Rainbow Six Siege. Producentowi należą się za to wielkie brawa, właśnie tak powinno się promować sport elektroniczny.

Na koniec warto dodać, że finały Six Invitational 2020 wygrał zespół Spacestation Gaming z USA, który rozprawił się z brazylijskim Ninjas in Pyjamas. Triumfatorzy turnieju otrzymali w nagrodę 1 mln dolarów.

źródło: wccftech.com/ubisoft