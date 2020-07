Rainbow Six Siege za darmo dla fanów Nvidii

Firmy Nvidia i Ubisoft poinformowały dzisiaj o nawiązaniu ciekawej współpracy przy promocji kart z rodziny RTX i gry Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Jeśli w planach mieliście zakup nowej karty graficznej lub gamingowego laptopa to Nvidia i Ubisoft mają dla was propozycję. Od dzisiaj do 27 sierpnia potrwa promocja, w ramach której każdy nabywca kart graficznych GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER lub 2060, a także laptopów lub pecetów z taką kartą otrzymają cyfrową kopię gry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition w wersji na PC.

Oczywiście przy zakupie tak drogiego sprzętu nie powinniśmy sugerować się cyfrowymi dodatkami, jednak oferta Ubisoftu i Nvidii to z pewnością miły gest, który uprzyjemni start z nową kartą graficzną.

W skład Rainbow Six Siege Gold Edition wchodzi nie tylko podstawowa wersja gry, ale również: natychmiastowy dostęp do 16 operatorów, specjalne stroje, skórki, Season Pass dający dostęp do wszystkich 6 operatorów, którzy zostaną wprowadzeni w tym roku oraz członkostwo VIP. Trudno zatem wymarzyć sobie lepsze wejście do jednej z najpopularniejszych gier e-sportowych na świecie.

