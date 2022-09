Najwyraźniej Biedronka Home zamierza dopasować ofertę niemal dla każdego. Tym razem, nowości są skierowane dla fanów rozmaitych gier - zarówno komputerowych, jak i na PS4 oraz Xbox One. Oto gadżety, które ucieszą gamerów!

Raj dla gamerów? Biedronka przedstawia niecodzienną ofertę elektroniczną!

Historia popularnego przesiębiorstwa jest przewrotna, ale i zaskakująca. Aż trudno uwierzyć, że Biedronka rozpoczęła swoją przygodę od utworzenia dyskontu wyposażonego w proste regały na podstawowe art. spożywcze, aby przerodzić się w prawdziwego giganta wykraczając poza sprzedaż towarów FMCG. Ostatnie lata są kluczowe dla obecnej pozycji na rynku, ponieważ nieustanne poszerzanie oferty artykułów przemysłowych okazało się być strzałem w dziesiątkę. Dziś, planując zakupy - możemy skorzystać z internetowej platformy Biedronka Home, co wniosło sieć sklepów na kolejny poziom. Najnowsza oferta jest poświęcona różnorodnym gadżetom marki COBRA. Akcesoria do sprzętów takich jak PS4, XboxOne czy komputer - ucieszą wielu gamerów! Sprawdźmy, na co zwrócić szczególną uwagę.

Biedronka Home: gadżety COBRA dla gamerów - przegląd produktów

COBRA QSP306 kontroler Xbox One

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: zielony, czarny

Wymiary: 20 x 7 x 17 cm

Waga: 0.3 kg

Ilość elementów: 3.

Opis elementów: kontroler, kabel do ładowania, adapter USB

Pojemność baterii: 600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Zobacz również:

COBRA CR600RGB słuchawki nauszne

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: biały / czarny

Wymiary: 22 x 10,5 x 21,5 cm

Waga: 0.5 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: słuchawki, adapter

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 2,2 m

COBRA MK870 klawiatura mechaniczna

Rozmiar: 436 x 220 x 42 mm

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny

Wymiary: 48,5 x 7,5 x 18,5 cm

Waga: 1.3

Ilość elementów: 3.

Opis elementów: klawiatura, podstawka pod nadgarstek, chwytak do wymiany klawiszy

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,8 m

COBRA GM20RGB mysz

Rozmiar: 128 x 68 x 41 mm

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny

Wymiary: 16 x 5,5 x 10,5 cm

Waga: 0.1 kg

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,8 m

COBRA QSP416 kontroler PS4

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: biały, czarny

Wymiary: 20 x 7 x 17,5 cm

Waga: 0.3 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: kontroler, kabel do ładowania

Pojemność baterii: 600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: BT 2,1 + EDR

Wszelkie artykuły z najnowszej ofert dla gamerów znajdziesz pod tym linkiem.

