Raj dla gamerów? Elektroniczne gadżety znanych marek w Biedronce - te produkty powinieneś przetestować

Najwyraźniej Biedronka Home zamierza dopasować ofertę niemal dla każdego. Tym razem, nowości są skierowane dla fanów rozmaitych gier - zarówno komputerowych, jak i na PS4 oraz Xbox One. Oto gadżety, które ucieszą gamerów!

Spis treści

Raj dla gamerów? Biedronka przedstawia niecodzienną ofertę elektroniczną!

Historia popularnego przesiębiorstwa jest przewrotna, ale i zaskakująca. Aż trudno uwierzyć, że Biedronka rozpoczęła swoją przygodę od utworzenia dyskontu wyposażonego w proste regały na podstawowe art. spożywcze, aby przerodzić się w prawdziwego giganta wykraczając poza sprzedaż towarów FMCG. Ostatnie lata są kluczowe dla obecnej pozycji na rynku, ponieważ nieustanne poszerzanie oferty artykułów przemysłowych okazało się być strzałem w dziesiątkę. Dziś, planując zakupy - możemy skorzystać z internetowej platformy Biedronka Home, co wniosło sieć sklepów na kolejny poziom. Najnowsza oferta jest poświęcona różnorodnym gadżetom marki COBRA. Akcesoria do sprzętów takich jak PS4, XboxOne czy komputer - ucieszą wielu gamerów! Z powodzeniem mogą być wykorzystywane również w pracy biurowej, lub codziennym użytkowaniu. Zważając na produkty w dość atrakcyjnych cenach, postanowiliśmy sprawdzić, na co zwrócić szczególną uwagę!

Biedronka Home: gadżety COBRA dla gamerów - przegląd produktów

COBRA K550 klawiatura mechaniczna

Membranowy rodzaj klawiatury z pełnym zakresem barw RGB.

Parametry:

Rozmiar: 458 x 187 x 34 mm

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny

Wymiary: 48 x 4 x 22 cm

Waga: 0.606 kg

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,8 m

Zajrzyj do oferty

Zobacz również:

COBRA CR500UNI słuchawki nauszne

Wygodne słuchawki to podstawa - model CR500 UNI waży zaledwie 275 gram, a dzięki 50-milimetrowym magnetycznym przetwornikom neodymowym, możemy liczyć na pełną głębię dźwięku.

Parametry:

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny / pomarańczowy

Wymiary: 22 x 10,5 x 21,5 cm

Waga: 0.4 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: słuchawki, adapter

Okres gwarancji (lata): 2

Zajrzyj do oferty

COBRA QSP414 kontroler PS4

Oparty o bezprzewodową komunikację Bluetooth 2.4 GHz, zasilany poprzez USB.

Parametry:

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: biały, niebieski, szary, czarny

Wymiary: 20 x 7 x 17,5 cm

Waga: 0.3 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: kontroler, kabel do ładowania

Pojemność baterii: 600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: BT 2,1 + EDR

Zajrzyj do oferty

COBRA QSP306 kontroler Xbox One

Pad posiada dwa silniki wibracyjne oraz podświetlane przyciski funkcyjne.

Parametry:

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: zielony, czarny

Wymiary: 20 x 7 x 17 cm

Waga: 0.3 kg

Ilość elementów: 3.

Opis elementów: kontroler, kabel do ładowania, adapter USB

Pojemność baterii: 600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Zajrzyj do oferty

COBRA CR600RGB słuchawki nauszne

Czysty dźwięk, regulowany mikrofon i redukcja szumów - sprawdź, co potrafi model CR600RGB!

Parametry:

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: biały / czarny

Wymiary: 22 x 10,5 x 21,5 cm

Waga: 0.5 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: słuchawki, adapter

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 2,2 m

Zajrzyj do oferty

COBRA MK870 klawiatura mechaniczna

Doskonale wiemy, że szybkość reakcji jest dla graczy priorytetem, stabilizator klawisza okazuje się być idealnym rozwiązaniem.

Parametry:

Rozmiar: 436 x 220 x 42 mm

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny

Wymiary: 48,5 x 7,5 x 18,5 cm

Waga: 1.3

Ilość elementów: 3.

Opis elementów: klawiatura, podstawka pod nadgarstek, chwytak do wymiany klawiszy

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,8 m

Zajrzyj do oferty

COBRA GM20RGB mysz

Przyciski Huano to nawet 10 mln kliknięć - przy zachowaniu pełnej wydajności i ergonomii!

Parametry:

Rozmiar: 128 x 68 x 41 mm

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: czarny

Wymiary: 16 x 5,5 x 10,5 cm

Waga: 0.1 kg

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,8 m

Zajrzyj do oferty

COBRA QSP416 kontroler PS4

Pad sprawdzi się niemal w każdej grze na PS4 łącząc precyzję z niecodziennym designem.

Parametry:

Materiał: plastik, elementy elektroniki

Kolor: biały, czarny

Wymiary: 20 x 7 x 17,5 cm

Waga: 0.3 kg

Ilość elementów: 2.

Opis elementów: kontroler, kabel do ładowania

Pojemność baterii: 600 mAh

Okres gwarancji (lata): 2

Bluetooth: BT 2,1 + EDR

Zajrzyj do oferty

COBRA MP350 mata gamingowa pod mysz

Antypoślizgowa struktura z miękkim wykończeniem zapewnia brak otarć nadgarstka nawet podczas dłuższego użytkowania.

Parametry:

Marka: COBRA

Rozmiar: 350 x 250 x 4 mm

Materiał: tworzywo sztuczne, guma

Kolor: czerwony / czarny

Wymiary: 27,5 x 6,5 x 27 cm

Waga: 0.2 kg

Okres gwarancji (lata): 2

Zajrzyj do oferty

Wszelkie artykuły z najnowszej ofert dla gamerów znajdziesz pod tym linkiem. Jeśli wybierzesz produkt wymagający zasilania poprzez USB, pamiętaj o odpowiedniej ładowarce. W Biedronce znajdziesz m.in. model SETTY umożliwiający zasilanie kilku urządzeń jednocześnie z technologią GAN.

Produkty pozostałych marek, które mogą Cię zaciekawić

Tablet TCL 10 TAB Max Wi-Fi, 4/64 GB, FULL HD+

Parametry:

8-rdzeniowy procesor MediaTek MT8788A 4 x 2,0 + 4 x 2,0 GHz

ekran o przekątnej 10,36” Full HD+, wzbogacenie obrazu NXTVision

rozdzielczość ekranu: 2000 x 1200 pikseli, format ekranu: 16:9

pamięć wewnętrzna: 4 GB RAM + 64 GB ROM

karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

obsługa Asystenta Google

aparat przedni: 8 Mpix, aparat tylny: 13 Mpix

funkcje aparatu: autofocus, nagrywanie filmów Full HD 1080p

czujniki: czujnik Halla, czujnik oświetlenia, G-sensor, żyroskop

moduł GPS

czytnik kart pamięci: microSD / SDHC / SDXC do 256 GB

wydajna bateria 8000 mAh – 8 h online

2 głośniki, 2 mikrofony

Zajrzyj do oferty

JVC HA-S31M-B-E słuchawki nauszne

Parametry:

Materiał: plastik

Kolor: różowy

Wymiary: 18,7 x 24,5 x 5,2 cm

Sposób użycia: zgodnie z instrukcją

Waga: 0.29 kg

Okres gwarancji (lata): 2

Długość kabla: 1,2 m

Zajrzyj do oferty

SETTY klawiatura i mysz

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Rosegold

Wymiary: mysz: 111 x 55 x 24 mmklawiatura: 284 x 129 x 16 mm

Sposób użycia: nie narażać na działanie wody i innych płynów, nie narażać na działanie wilgoci, nie narażać na działanie promieni słonecznych, nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz ognia, chrnić przed dziećmi - produkt nie jest zabawką

Waga: 0,352 kg

Ilość elementów: 5

Opis elementów: klawiatura, mysz, kabel ładujący mysz, 2x bateria AAA, instrukcja obsługi

Pojemność baterii: mysz: 500mAh

Zasilanie: klawiatura: 2xAAA, mysz: plug

Wejścia: micro USB

Zajrzyj do oferty

HAMA HS-USB300 słuchawki

Materiał: materiał syntetyczny

Kolor: czarny

Wymiary: 21,2 x 23,1 x 9,1 cm

Waga: 0.325 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: zestaw słuchawkowy do komputera PC 'HS-USB300', instrukcja obsługi

Kompatybilność z Windows: Windows 10/8.1/8/7

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: USB

Długość kabla: 2 m

Wejścia: USB

Zajrzyj do oferty

HAMA MW-600 mysz bezprzewodowa

przełącznik między odbiornikiem USB-A i USB-C – możliwość korzystania z dwóch urządzeń za pomocą jednej myszki

szybkie i sprawne przeglądanie stron internetowych dzięki przyciskowi przeglądarki

przełącznik czułości DPI do regulacji prędkości kursora: 1000/1500/2000/2400

ciche przyciski

Inteligentny system zarządzania energią z trybem czuwania włącza tryb czuwania

wyłącznik zasilania do energooszczędnego użytkowania myszy

zasięg nano odbiorników: do 8 m

częstotliwość nano odbiorników: 2,5 GHz

liczba przycisków: 6

Zajrzyj do oferty

SETTY mikrofon z głośnikiem

Wymiary: 7,7 x 7,7 x 23 cm

Waga: 0,215 kg

Moc: 3 W

Pojemność baterii: 1500 mAh

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Zasilanie: Złoącze micro USB

Bluetooth: 4.0

Długość kabla: 0,5

Napięcie: 5 V

Typ karty pamięci: SD

Wejścia: USB, slot karty TFT, micro USB

Wyjścia: AUX

Zajrzyj do oferty

BASEUS TWS słuchawki bezprzewodowe

Poręczna magnetyczna ładowarka

Odporne na kurz i deszcz

Modny design, praktyczne słuchawki douszne z mikrofonem

Kolor: biały

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Okres gwarancji (lata): 2

Zajrzyj do oferty

BASEUS Kabel 3in1

Praktyczny przewód z 3 typami złączy: micro-USB, USB-C, Lightning

Wielofunkcyjny

Długość kabla do ładowania to 1,2 m

Zajrzyj do oferty

SETTY słuchawka BLUETOOTH MULTIPOINT

Bezpieczeństwo w korzystaniu

System multipoint

Duża moc 65W

Dyskrecja oraz estetyczny wygląd

Kompaktowy rozmiar

Pojemność baterii: 300 mAh

Zasilanie: plug

Bluetooth: 5.0

Wejścia: micro USB

Zajrzyj do oferty

Może zainteresować Cię również: Dział elektroniki na Zalando? Nie, to nie żart! Oferty w zaskakujących cenach.