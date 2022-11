Raj dla graczy w popularnym sklepie. Takich cen dawno nie było

W sieci sklepów RTV Euro AGD rozpoczęła się akcja Imperium Gracza, podczas której możemy kupić w świetnych cenach akcesoria gamingowe.

Spis treści

W sklepach RTV Euro AGD trwa aktualnie akcja promocyjna Imperium Gracza, podczas której w doskonałych cenach możemy kupić akcesoria, o których marzy każdy gracz. Jeśli planujesz rozbudować swoje stanowisko o dodatkowe akcesoria, teraz jest na to idealna okazja.

Wśród ofert znajdują się prawdziwe perełki. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Klawiatura Trust GXT 853 Esca

Klawiatura Trust GXT 853 Esca

Trust GXT 853 Esca to przewodowa klawiatura membranowa z podświetleniem RGB. Jest to pełnowymiarowe urządzenie, wraz z klawiaturą numeryczną. Do komputera możemy ją podłączyć za pomocą kabla USB o długości 180 cm.

Zobacz również:

Link do oferty

Mysz Trust GXT 980 REDEX

Mysz Trust GXT 980 REDEX

Trust GXT 980 REDEX to bezprzewodowa mysz optyczna przeznaczona dla graczy. Mysz łączy się z komputerem radiowo. Mamy tu do czynienia z 6 przyciskami. Warta uwagi jest także czułość muszy wynosząca 10 000 dpi.

Link do oferty

Mysz SteelSeries Rival 3 Wireless

Mysz SteelSeries Rival 3 Wireless

SteelSeries Rival 3 Wireless to bezprzewodowa mysz optyczna, która łączy się z komputerem radiowo lub za pośrednictwem Bluetooth. Ma 6 przycisków oraz charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 18 000 dpi. Charakteryzuje się długim czasem pracy na baterii (do 40 h) oraz trwałością (1 milion kliknięć).

Link do oferty

Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless Carbon

Słuchawki Corsair HS80 RGB Wireless Carbon

Corsair HS80 RGB Wireless Carbon to świetne, nauszne słuchawki gamingowe. Z komputerem możemy połączyć się radiowo. Znajdziemy tutaj także mikrofon na pałąku. Jeśli zostanie złożony, mikrofon automatycznie jest dezaktywowany. Słuchawki obsługują technologię Dolby Atmos. Możemy z nich korzystać w połączeniu z komputerem lub konsolą PlayStation.

Link do oferty

Fotel Corsair T3 Rush

Szukasz fotela gamingowego? W obniżonej cenie możesz kupić model Corsair T3 Rush. Wytrzymuje obciążenie do 120 kg. Aktualnie dostępny w wariancie jasno szarym.

Link do oferty

Klawiatura Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire

Klawiatura Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire

Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire to niskoprofilowa, przewodowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem RGB. Jest to pełnowymiarowe urządzenie, wraz z klawiaturą numeryczną. Zastosowano tutaj przełączniki Cherry MX Low Profile RGB Speed. Za pomocą klawiatury możemy także sterować multimediami.

Link do oferty

Mysz SPC Gear LIX Wireless

Mysz SPC Gear LIX Wireless

SPC Gear LIX Wireless to bezprzewodowa mysz optyczna, która łączy się z komputerem radiowo. Ma 6 przycisków oraz charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 16 000 dpi.

Link do oferty

Jak skorzystać z promocji?

Akcja Imperium Gracza trwa do 23 listopada 2022 roku do godziny 23:45. Część asortymentu dostępnego w ofercie może się wyczerpać w trakcie trwania promocji. Jak skorzystac z obniżonych cen? Wystarczy wejść na stronę RTV Euro AGD, wybrać interesujący nas produkt i dodać go do koszyka. Raba naliczy się automatycznie. Następnie wystarczy wybrać sposób płatności i dostawy w celu sfinalizowania transakcji.