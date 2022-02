Rambo zawitał do Far Cry 6. Darmowe DLC już dostępne

Far Cry 6 właśnie wzbogacił się o sporo nowej, darmowej zawartości. Do gry zawitał sam Rambo.

Ubisoft, jako producent gier, dzieli graczy. Jedni francuskiego producenta kochają, inni nienawidzą. Bez względu do jakiego obozu się należy, to trzeba przyznać, że Ubisoft, jak mało kto, dba o swoje produkcje i skupionych wokół nich graczy. Najlepszym tego przykładem jest ostatnio Far Cry 6, który oprócz płatnych DLC, otrzymuje również mnóstwo zawartości darmowej. Do gry trafiła już zawartość powiązana z Dannym Trejo, a teraz tropikalną wsypę Yara odwiedził sam legendarny Rambo.

W skład darmowego DLC - Rambo: Alle The Blood – A Far Cry 6 Story, wejdzie nie tylko nowa misja, ale również elementy ubioru inspirowane Rambo oraz oczywiście ikoniczny łuk - Vengeance. Wraz z nową zawartością, do gry trafiła aktualizacja 1.08, która naprawia szereg najczęściej spotykanych błędów. Warto też przy okazji przypomnieć, że w niedalekiej przyszłości do gry trafi kolejne darmowe wydarzenie, tym razem inspirowane przebojowym serialem Netflixa - "Stranger Things".

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Far Cry 6 i zastanawiacie się czy warto, to zapraszamy do lektury naszej recenzji.

