Ransomware jak morderstwo. Takie będzie prawo

Czy drakońskie kary mogą odstraszyć cybeprzestępców?

Ustawodawcy australijscy chcą aktualizować przepisy, aby kary za cyberprzestepstwa odzwierciedlały poziom ich szkodliwości. Dlatego za atak ransomware na obywateli tego kraju chcą wydłużyć karę pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Czyli tyle, ile orzeka się za morderstwa pierwszego stopnia. Co interesujące - atak nie musi być wymierzony w Australijczyka na terenie jego kraju, ale gdziekolwiek na świecie. Jeśli więc cyberprzestępca zainfekuje mu laptopa na wakacjach, liczy się to tak samo, jakby infekcja nastąpiła we własnym mieszkaniu ofiary.

Projekt zmian przewiduje szereg dodatkowych kar dla skazanych: policja będzie mogła przejmować kryptowaluty i inne zasoby cyfrowe związane z cyberprzestępczością. Karze podlegają również hakerzy udostępniający usługę Ransomware-as-a-Service (RaaS). Komentuje Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Pomysł australijskich prawodawców wydaje się być dość interesujący. Członkowie gangów ransomware wyłudzający od ofiar okupy przekraczające czasami milion dolarów, nie mogą pozostawać bezkarni. Kara powinna być uzależniona od skali cyberataku, a także celu. Drakońskie wyroki powinny czekać na przestępców atakujących placówki zdrowia czy też infrastrukturę krytyczną. Jednak, aby ukarać cyberprzestępców, najpierw trzeba ich złapać. Niestety, jak na razie znacznie częściej słyszy się o udanych atakach ransomware aniżeli aresztowaniach hakerów

W Polsce póki co kara za celowe niszczenie, zmodyfikowanie lub zaszyfrowania danych wynosi póki co góra... trzy lata. W Kanadzie Sebastien Vachon-Desjardins, kluczowy członek grupy ransomware NetWalker, otrzymał siedem lat za cyberprzestępstwa. Z kolei w USA skazano członka międzynarodowego kręgu hakerskiego na 10 m-cy więzienia za brudne sprawki, w tym porwania kart SIM. Jak widać - co kraj, to inne poglądy na przestępstwa dokonywane w sieci.

