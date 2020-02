Raport finansowy Alphabet za końcówkę 2019 roku - YouTube przynosi kokosy

Alphabet turns in solid quarterly and full year report with growth across multiple segments YouTube and cloud were strong performers for Alphabet

Ostatni kwartał 2019 roku to dla holdingu Alphabet (czyli właściciela Google i wszystkich związanych z nim usług) przychód w wysokości 46,1 miliarda dolarów. Z tego na czysto zarobiono 10,7 miliarda. Są to wyniki znacznie lepsze, niż w analogicznym okresie 2018 roku - wówczas zanotowano przychód 39,3 mld, zaś zysk - 8,9 mld. W skali całego 2019 roku największy dochód przyniósł YouTube - platforma wygenerowała 15,2 mld dochodu. Jest to całe 4 miliardy więcej, niż w ostatnim kwartale 2018 roku. Zyski przynoszą tez usługi chmurowe - z 5,84 mld w 2018 do 8,92 mld w 2019. I to właśnie dwa największe filary Alphabet. Ogólnie cały rok przyniósł gigantowi 161,87 mld dolarów przychodu. Mocna pozycja Alphabet nie dziwi - Google wciąż nie ma dla siebie żadnej globalnej konkurencji. I nie tylko kolejny rok z rzędu ma budżet na plusie, ale również trzeci rok z rzędu jest on większy niż w poprzednim roku. Można zatem założyć, że Alphabet przez do przodu i tylko umacnia się na swojej pozycji lidera internetu.