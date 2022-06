"Raport mniejszości" staje się rzeczywistością

Film "Raport mniejszości" pokazywał dystopijną przyszłość, w której zapobiegano przestępstwom poprzez aresztowanie ich potencjalnych sprawców. Władze Chin chcą zmienić science-fiction w codzienność.

Konkretniej - w filmie telepaci przewidywali, kto popełni przestępstwo i wysyłano oddział policji w celu zaaresztowania sprawcy jeszcze przed tym, gdy wykona zabroniony czyn. Wracając do rzeczywistości - jak wiemy, w Chinach mamy do czynienia z dużą inwigilacją społeczeństwa, a władze mają w niewielkim poważaniu prawa człowieka czy inne standardy międzynarodowe. Kolejnym krokiem do całkowitej kontroli jest nowy pomysł, o którym pisze The New York Times. Powstanie - lub już powstała - baza danych, w której gromadzone będą szczegółowe informacje o każdym z obywateli. Jakie? Praktycznie wszystkie - od trybu życia po zainteresowania.

Na ich bazie budowany będzie profil danej osoby, który pozwoli wykryć potencjalnych przestępców i zapobiec ich działaniom, jeszcze zanim będą w stanie je podjąć. Już w chwili obecnej gromadzone są wpisy w mediach społecznościowych, aktywność online, informacje o odwiedzanych przez obywateli miejscach itp. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy określające, ile czasu przed ekranami komputerów i smartfonów mogą spędzać najmłodsi, w tym roku cichaczem wprowadzono możliwość dostępu przez władze do danych przechowywanych w chmurze. Obecnie rozwijana jest technologia wykrywania twarzy - sztuczna inteligencja nie tylko będzie rozpoznawać obywatela z imienia i nazwiska, ale także rejestrować emocje na podstawie wyrazu twarzy. W budowie systemu pomaga władzom pekińska firma Megvii, która projektuje oprogramowanie do rozpoznawania obrazów i głębokiego uczenia się.

Wracając do głównego tematu - w jaki sposób system ma przewidywać przestępstwa? Oczywiście władze Chin nie zdradzają szczegółów, ale zapewne na bazie zebranych informacji będzie określane prawdopodobieństwo dokonania takiego czynu przez daną osobę. Jeśli system uzna ją za przygotowaną do popełnienia przestępstwa, zostanie wysłany alert do najbliższego posterunku policji. A co dalej? cóż, to zależy zapewne od sytuacji. Chiny idą w kierunku dystopii, ale zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja.

