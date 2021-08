Raptor Lake - poznaliśmy wymagania energetyczne 13-tej generacji procesorów Intala

Redaktor serwisu Igorslab Igor Wallossek udostępnił szczegółowa analizę dotycząca 12-stej oraz 13-stej generacji procesorów Intela przeznaczonych do komputerów stacjonarnych.

Bazując na ostatnich przeciekach FCPOWERUP dotyczących szczytowych wartości poboru mocy dla procesorów rodziny Alder Lake-S, Igor postanowił skontaktować się z własnymi źródłami. Dzięki temu był wstanie nie tylko zweryfikować poprzednie informacje, ale i otrzymać nowe na temat wydajności procesorów Alder Lake.

Co ważniejsze, otrzymał także informacje o Raptor Lake-S. Jest to kodowa nazwa kojarzona z następca 12 generacji, która powinna zadebiutować w połowie 2022 roku. Z wcześniejszych przecieków dowiedzieliśmy się, że 13 generacja Intela otrzyma wydajniejszą pamięć cache, obsługę pamięci LPDDR5X oraz większą ilość rdzeni o wyższej energooszczędności (konfiguracja 8C+16c).

Wymagania energetyczne obu układów zostały podzielone na 3 segmenty o różnym TDP wynoszącym 125 W, 65 W oraz 35 W. Oznacza to, że zarówno 12 jak i 13 generacja będą posiadały ten sam współczynnik mocy.

Według Igora, zmianie uległa definicja PL4 (Power Litmi 4). Jego praca została zmieniona na tryb pracy reaktywny z proaktywnego. W efekcie powinniśmy otrzymać wyższe zegary osiągane przez układ, dzięki lepszej optymalizacji. Zmianie nie uległ natomiast efekt osiągnięcia szczytowej wartości dla PL4, który w momencie przekroczenia tej wartości powinien włączyć zabezpieczanie nadprądowe układu zasilania. Z racji, że szczytowy limit mocy może trwać maksymalnie 10 ms, Igor uważa, że prawdopodobnie jest to jedyny sposób na kontrolowanie maksymalnego poboru prądu osiąganego przez procesor.

Procesory Raptor Lake-S posiadają wyższy PL2, ale niższy PL4 w porównaniu do Adler Lake

Igor opracował łatwe do odczytania dane porównawcze poboru mocy dla obu serii procesorów. Na pierwszy rzut oka dowiadujemy się, że napięcie Iccmax jest wyższe dla Raptor Lake, jednak większość użytkowników będzie bardziej zainteresowana limitami PL1/PL2 i PL4. Chociaż PL1 jest domyślnym limitem mocy, który jest zgodny TDP układu, to właśnie drugi limit mocy może nam powiedzieć więcej o mocy i wydajności procesora nowej generacji. Widzimy tutaj wyższe wartości z 241 W PL2 podniesiono na 253 W. Warto zaznaczyć, że domyślnym wartością drugie limitu mocy jest 188 W dla okładów z TDP 125 W. Co ciekawe, moc szczytowa opisana przez PL4 dla 13 generacji została obniżona z 359 W do 314 W.

Procesory z TDP 65 W także doczekały się zmian w PL2. Tutaj wartość też jest wyższa i ma wynosić maksymalnie 219 W zamiast 202 W. Domyślna wartość 13 generacji 133 W jest również wyższa niż 126 W dostępne dla Alder Lake'ów. Dla tych układów PL4 także zostało obniżone z 311 W na 277 W.

Najbardziej energooszczędne jednostki z TDP wynoszącym 35 W powinny osiągać limit mocy PL2 na poziomie 106 W. Raptor Lake będzie miał tutaj o 25W niższą maksymalną wartość, w porównaniu do Alder Laka, wynosząca 152 W.

Igor podzielił się również szczegółami dotyczącymi niektórych konfiguracji procesorów Alder Lake-S, w tym 8C+8C i 6C+0c:

Jeżeli szukacie więcej informacji o procesor 12 oraz 13 generacji Intela zapoznajcie się z naszym artykułem zawierające wszystkie na chwilę obecną dostępne informacje.