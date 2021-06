Ratchet & Clank: Rift Apart - gdzie kupić najtaniej? Przegląd ofert na PS5

Już w tym tygodniu odbędzie się premiera kolejnego tytułu na wyłączność konsoli PlayStation 5 - Ratchet & Clank: Rift Apart. Sprawdź, gdzie dostać grę w dobrej cenie.

Ratchet & Clank: Rift Apart to kolejna odsłona przygód tytułowej dwójki - Ratcheta i jego "robotycznego" towarzysza - Clanka. Tym razem jednak gracze będą mogli wcielić się także w tajemniczą Rivet, której los zostanie powiązany z głównymi bohaterami cyklu. Twórcy gry - studio Insomniac Games, po raz kolejny przygotowało dla nas przyjemną grę akcji z elementami platformowymi i zręcznościowymi. Wyjątkowa, stylizowana oprawa graficzna i możliwości konsoli PlayStation 5 sprawiają, że Ratchet & Clank: Rift Apart jest określane jako pierwsza prawdziwa gra nowej generacji. Do sieci zaczęły już spływać pierwsze recenzje tytułu i dziennikarze są zgodni - Ratchet & Clank: Rift Apart to gra, w którą po prostu trzeba zagrać. W tym celu trzeba najpierw ją kupić, a my właśnie doradzamy gdzie dostaniecie ją najtaniej.

Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5 – wersja cyfrowa

PS Store – edycja standardowa - 339 zł

PS Store – cyfrowa edycja Deluxe – 389 zł

W skład cyfrowej edycji Deuxe wchodzą następujące dodatki:

Pięć zestawów pancerza

Pakiet naklejek do trybu fotograficznego

20 sztuk rarytanium

Cyfrowa ścieżka dźwiękowa

Cyfrowy artbook

Cena Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5 – wersja pudełkowa

Ratchet & Clank: Rift Apart w zestawach z konsolą PlayStation 5

W polskich sklepach możecie obecnie również dostać Ratchet & Clank: Rift Apart w zestawach z konsolą PS5 i innymi grami. Najciekawsze zestawy prezentują się następująco:

Premiera Ratchet & Clank: Rift Apart na PlayStation 5 odbędzie się już 11 czerwca (najbliższy piątek).

