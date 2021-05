Ratchet & Clank: Rift Apart - rozgrywka w 4K wygląda obłędnie

W sieci właśnie pojawiły się nowe materiały wideo z nadchodzącej gry akcji na PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart jest trzecioosobową grą akcji, za produkcję której odpowiada studio Insomniac Games. Rift Apart opowiada o kolejnej przygodzie Ratcheta i jego robociego kompana, którzy na skutek niefortunnego splotu wydarzeń trafiają do alternatywnej rzeczywistości. Gra tworzona jest wyłącznie na konsolę PlayStation 5, a jego premierę zapowiedziano na 11 czerwca, więc już za niecały miesiąc. Seria gier Ratchet & Clank zadebiutowała prawie dwie dekady temu: w 2002 roku na PlayStation 2 pojawiła się pierwsza odsłona serii.

W przedstawionych materiałach możemy zobaczyć możliwości konsoli najnowszej generacji. Liczne fragmenty w rozdzielczości 4K prezentują rozgrywkę z perspektywy zarówno Ratcheta, jak i jego nowej towarzyszki Rivet. Zaprezentowane filmiki pokazują nam jak różnorodny będzie udostępniony graczom arsenał. Ponadto możemy zobaczyć rozbudowany system poruszania się, w którym nie zabraknie okazji do wspinania się i biegu po ścianach oraz sekwencji ślizgania się po poręczach. Trzeba otwarcie przyznać, że materiały w jakości 4K na konsolę PlayStation 5 wyglądają rewelacyjnie, co możecie zobaczyć na filmie poniżej:

