Ratchet & Clank na PS5 otrzyma zaskakującą aktualizację

Studio Insomniac Games - twórcy Ratchet & Clank, właśnie zapowiedzieli aktualizację do gry, z której szczególnie ucieszą się posiadacze PS5.

Choć do tej pory to Microsoft wiódł prym na polu wstecznej kompatybilności i wsparcia dla gier z minionej już generacji, to Sony nie zamierza jeszcze składać broni. Część z największych hitów PS4 jak God of War czy Ghost of Tsushima już otrzymały pewne usprawnienia na PS5. Spekuluje się również o dużej aktualizacji dla The Last of Us Part 2, a tymczasem zapowiedziano, że Ratchet & Clank już w kwietniu otrzymają patch dla posiadaczy PS5, który umożliwi płynną rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę.

Wszyscy dobrze wiemy, że różnica pomiędzy 30 a 60 fps'ami jest ogromna. Wyższa płynność animacji jest szczególnie istotna w dynamicznych produkcjach, a taką bez wątpienia jest Ratchet & Clank. Choć na aktualizację do produkcji Insomnaic Games trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, to pamiętajcie, że do 1 kwietnia, w ramach akcji Play at Home 2021, możecie dodać do swojej biblioteki Ratchet & Clank całkowicie za darmo.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji do poznania przygód Ratcheta i Clanka, to teraz nie macie już żadnej wymówki, szczególnie jeśli posiadacie PS5. Co więcej, już 11 czerwca tego roku na rynku zadebiutuje Ratchet & Clank: Rift Apart, czyli pełno prawna kontynuacja dzieła insomniac Games.

