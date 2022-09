Ratunku, profanują Tolkiena! Serial vs. książka – 6 największych zmian w Pierścieniach Władzy

Na pewno słyszeliście sporo o tym, że Amazon brutalnie obchodzi się z twórczością Tolkiena i bezczelnie szarga uniwersum pisarza. Sprawdźcie więc, jak duże zmiany szykują się w Pierścieniach Władzy i czy naprawdę są tak obrazoburcze.

Spis treści

Wydarzenia skompresowane w czasie

J.R.R. Tolkien miał skłonność do monumentalnych historii. Jego twórczość to nie zbiór chaotycznych bajek, ale potężne uniwersum z własną historią, geografią, mitologią i lingwistyką – dość powiedzieć, że Tolkien swój świat opisał od samego stworzenia przez istotę wyższą. Druga Era, w której akcję swojego serialu chciał osadzić Amazon, trwała ponad 3000 lat. Gdyby scenarzyści chcieli zachować tolkienowską linię czasową, w serialu na dłużej nie zostaliby żadni bohaterowie poza nieśmiertelnymi elfami. W związku z potrzebą stworzenia koherentnej opowieści twórcy podjęli decyzję o kondensacji wydarzeń w czasie. Oznacza to, że zdarzenia, które u Tolkiena rozgrywały się na przestrzeni mileniów, w Pierścieniach Władzy może dzielić maksymalnie kilkadziesiąt lat.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Zak, z punktu widzenia konstrukcji scenariusza – tak. Upływ czasu, który Tolkien mógł swobodnie przedstawiać w swoich książkach, byłby trudny do wprowadzenia w serialu.

Zobacz również:

Galadriela jako wojowniczka

Widzowie Hobbita i Władcy Pierścieni zapewne zapamiętali Galadrielę jako majestatyczną królową i tajemniczą elfią czarodziejkę. W Pierścieniach Władzy otrzymamy jednak nieco inne wcielenie elfki – większość zdjęć i ujęć z materiałów promocyjnych przedstawia ją odzianą w zbroję. Galadriela będzie więc aktywnie brała udział w wojnie i zapewne zaprezentuje też swoje bardziej energiczne i wojownicze oblicze.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Na razie trudno powiedzieć. Według mnie niezwykłość Galadrieli polega na jej mądrości, znajomości magii i umiejętności zaglądania w umysły innych istot. Pani elfów z Lórien wcale nie musi wymachiwać mieczem, by ukazać swoją potęgę. Z drugiej strony, wszystko zależy od proporcji – powinno być w porządku, jeśli tylko wojenna działalność nie zdominuje całego wątku Galadrieli.

Przodkowie hobbitów

O ile w Hobbicie i Władcy Pierścieni rasa niewysokich istot odegrała kluczową rolę, o tyle w innych opowieściach Tolkiena hobbici już się nie pojawiają. Swoje podniosłe utwory pisarz wolał skoncentrować na elfach, krasnoludach i ludziach. W Pierścieniach Władzy hobbici więc się nie pojawią, ale scenarzyści postanowili wprowadzić ich dalekich przodków. Nazwali ich harfootami – takie miano u Tolkiena nosiło jedno z trzech hobbickich plemion. Podobnie jak hobbici, harfootowie są weseli i prostoduszni, przepadają za jedzeniem i zabawą. Główna różnica to koczowniczy tryb życia – żaden z nich jeszcze nie słyszał o Shire.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Tak. Siłą rzeczy hobbici muszą mieć przodków – ukazanie, kim są ich protoplaści kilka tysięcy lat wcześniej to ciekawy i sympatyczny zabieg. Wygląda na to, że twórcy znaleźli sposób na połączenie tolkienowskiego lore z własnymi pomysłami. Na razie harfootowie zapowiadają się dobrze, miejmy nadzieję, że scenarzyście nie zredukują ich do komediowego przerywnika.

Zróżnicowani bohaterowie

Najbardziej kontrowersyjna zmiana. W świecie Tolkiena żyło sporo różnych ras (elfowie, orkowie, ludzie, hobbici czy krasnoludowie), istniało wiele plemion i rodów, ale o wszystkich bohaterach na ogół myślano jak o osobach z europejskiego kręgu kulturowego. Trudno się temu dziwić, skoro główną inspiracją dla Tolkiena były skandynawskie sagi i średniowieczne anglosaskie legendy, które nie słynęły z bohaterów zróżnicowanych etnicznie. Twórcy Pierścieni Władzy postanowili przełamać ten schemat i wprowadzić do serialu m.in. pierwszego czarnego elfa i czarną krasnoludkę.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Na pewno tak, jeśli chodzi o widzów z mniejszości etnicznych, którzy mają prawo oczekiwać od popkultury odpowiedniej reprezentacji. Jeśli chodzi o uniwersum Tolkiena – zobaczymy. Angielski pisarz dużą wagę przykładał do spójności swojego świata i tworzył dla niego drobiazgową mitologię, historię czy geografię. Fani podobnego podejścia mogą wymagać od scenarzystów Pierścieni Władzy. Zróżnicowany casting może się więc dobrze sprawdzić, jeśli bohaterowie otrzymają sensowną podbudowę fabularną (np. informacje o miejscu pochodzenia, genealogii itp.)

Durin III ramię w ramię z Durinem IV

Jak już zostało wspomniane, świat Tolkiena ma wielowarstwową mitologię i historię. Krasnoludowie mieli dość skomplikowane poglądy na swojego władcę. Najstarszym z ojców plemienia i pierwszym królem Khazad-dûm był Durin. Po śmierci miał odrodzić się aż 7 razy – krasnoludowie uważali, że raz na jakiś czas na świat przychodzi kolejne wcielenie pierwszego władcy i gdy go odnaleźli, nazywali go Durinem. Nie było więc możliwości, by jednocześnie żyło dwóch krasnoludów o takim imieniu. Twórcy Pierścieni Władzy postanowili jednak złamać tę regułę i wprowadzić jednocześnie Durina III i Durina IV.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Taki zabieg scenarzystów może wynikać ze skondensowania wydarzeń w czasie – być może twórcy po prostu potrzebowali dwóch Durinów. Trudno jednak nie zauważyć, że taka decyzja dość mocno godzi w tolkienowskie lore.

Zarost u krasnoludek

Brody u krasnoludzkich kobiet są kwestią sporną. O wyglądzie krasnoludek opowiada Gimli we Władcy Pierścieni stwierdzając, że są bardzo podobne do mężczyzn. Stąd wzięło się przekonanie, że krasnoludki mają brody – sam Tolkien jednak wprost tego nie wyraził. Więcej informacji na ten temat dostarczył jego syn, Christopher. W zredagowanym przez niego tekście Wojna o Klejnoty padło stwierdzenie, że wszyscy krasnoludowie mają brody od początku swego życia, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jednak na zdjęciu z serialu Disa, żona Durina IV, brody nie posiada, co dla wielu widzów okazało się bolesnym ciosem.

fot. Amazon Studios

Dobra zmiana? Brodate krasnoludki są dla fantasy ikoniczne. Gęsty zarost niewątpliwie podkreśla odmienność krasnoludek od kobiet elfich czy ludzkich i jest elementem budującym niezwykłość świata. Byłoby więc miło, gdyby twórcy jednak wprowadzili ten element do Pierścieni Władzy. Z drugiej strony – jeśli w serialu krasnoludki rzeczywiście nie będą miały bród, zawsze można to sobie wytłumaczyć panującą w Drugiej Erze modą na depilację.

Zobacz także: Elfowie, krasnoludowie i ludzie – poznaj niezwykłych bohaterów Pierścieni Władzy