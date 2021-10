Ray Tracing w grach mobilnych? To możliwe z Exynosem 2200

Samsung twierdzi, że Ray Tracing pojawi się w grach mobilnych, wszystko dzięki Exynosowi 2200.

Sprzętowo akcelerowany Ray Tracing pojawił się na desktopowych GPU kilka lat temu. Jest on także częścią obecnej generacji konsol, a wkrótce pojawi się też na smartfonach - nadchodzący procesor graficzny Samsunga, Exynos 2200, oparty jest na architekturze RDNA 2 firmy AMD i zachowa obsługę ray tracingu z desktopowych i laptopowych GPU.

Ray Tracing to fizycznie dokładna symulacja tego, jak światło odbija się od obiektów. Dzięki temu tworzy znacznie bardziej realistyczne odbicia światła, ale także bardziej fotorealistyczne oświetlenie i cienie w porównaniu do tradycyjnej metody oświetlania modeli 3D. Funkcja ta jest jednak kosztowna obliczeniowo, więc wykorzystanie jej w grach wymaga wsparcia sprzętowego, by osiągnąć wydajność w czasie rzeczywistym.

Samsung Exynos clearly stated that Ray Tracing technology is about to be mounted in the new Exynos GPU. pic.twitter.com/xVnsRJqkEZ — Ice universe (@UniverseIce) October 4, 2021

Układ GPU będzie także obsługiwał cieniowanie o zmiennej szybkości (Variable Rate Shading), co pozwala na renderowanie niektórych obiektów (np. postaci gracza) z wyższą jakością niż innych.

Exynos 2200 ma być do 30% szybszy od obecnego topowego procesora graficznego Mali, co powinno stawiać go również ponad nadchodzącym Mali-G710. Ostateczna wydajność będzie zależała jednak od prędkości zegara, którą Samsung jest w stanie osiągnąć w ostatecznym projekcie tego układu.