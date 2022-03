Razem dla Ukrainy. PLAY i UPC organizują wspólną akcję wsparcia

Darmowe hotspoty Wi-Fi i startery z kartami SIM, możliwość doładowania urządzeń mobilnych i skorzystania z telefonu ułatwią potrzebującym kontakt z bliskimi i dostęp do informacji.

Fot. Play

Chcąc zapewnić możliwość kontaktu z rodzinami i dostępu do informacji przybywającym do Polski uchodźcom w związku z obecną sytuacją w Ukrainie, operatorzy Play i UPC wspólnie zorganizowali punkty wsparcia na przejściach granicznych. Potrzebujących wspierają na miejscu pracownicy obu operatorów. Dodatkowo, podobne wsparcie zostało zapewnione przed Dworcem Centralnym w Warszawie, gdzie jedna z ciężarówek czeka na przybywające do stolicy osoby z Ukrainy.

W dedykowanych ciężarówkach UPC można:

skorzystać z darmowego dostępu do Wi-Fi,

doładować urządzenia mobilne,

skorzystać z dostępnych na miejscu telefonów,

a także otrzymać darmowe startery od sieci Play.

Fot. Play

W ramach wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy, Play dotychczas wprowadził pakiet nielimitowanych rozmów i SMSów na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, lifecell), zawierający 120 minut na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce oraz 10 GB transmisji danych. Operator zmienił też ofertę roamingu w Ukrainie – połączenia wychodzące na numery polskie i ukraińskie oraz przychodzące, SMSy i MMSy są darmowe, a transmisja danych rozliczana jest po tej samej stawce co w Unii Europejskiej. Operator przedłużył także ważność aktywnych kont, zarejestrowanych w ramach akcji pomocowej, o 100 dni, aby zapewnić dalszą możliwość pozostania w kontakcie z bliskimi, bez konieczności doładowania numerów.

UPC wprowadziło dla wszystkich klientów usług stacjonarnych i mobilnych pakiety 120 minut na połączenia na wszystkie numery w Ukrainie. Operator wprowadził także specjalne pakiety wsparcia z darmowym dostępem do internetu 300 Mb/s i usług telewizyjnych dla obywateli ukraińskich, którzy uciekli przed wojną i osiedlają się w Polsce. Z tej możliwości mogą skorzystać też osoby, które w całości udostępniają mieszkanie lub dom obywatelom Ukrainy.