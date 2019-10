Razer Blade 15 - różowy laptop dla graczy z optycznymi przełącznikami

Razer dodaje nową wersję kolorystyczną i modyfikuje klawiaturę w swoim gamingowym laptopie Blade 15.

Laptopy do gier najczęściej kojarzą się z dużymi i ordynarnymi komputerami. Razer poszedł pod prąd i zaprezentował różowego laptopa dla graczy. W poniedziałek firma ogłosiła nowe wersje swojego modelu Blade 15. Wśród nowości oprócz różowej obudowy znalazła się jeszcze klawiatura optyczna, która zapewni jeszcze niższe opóźnienia podczas gry.

Źródło: razer

Specjalna edycja Razer Blade 15 wspiera kampanię #QuartzForACause dla Breast Cancer Research Foundation (fundacji badań nad rakiem piersi). W październiku 2019 roku Razer przekazuje do 50 procent ceny zakupu nowych akcesoriów do telefonów komórkowych i do 20 procent ceny zakupu urządzeń peryferyjnych z serii BCRF Quartz dla fundacji BCRF.

Nowy Razer Blade 15 w kolorze Quartz Pink jest stworzony na podstawie bazowego modelu Blade 15. W środku umieszczono procesor Intel Core i7-9750H należący do dziewiątej generacji, kartę graficzną GeForce RTX 2060, 16 GB pamięci operacyjnej, 512 GB nośnik SSD i złącze Thunderbolt 3.

Źródło: razer

Cena edycji Quartz Pink wynosi 1999 dolarów (około 7800 zł netto).

Oprócz nowego różowego koloru Razer powiedział, że jest pierwszym producentem laptopów, który oferuje klawiaturę z przełącznikami optycznymi, które działają z "prędkością światła". Zamiast elektronicznej podkładki kontaktowej, klawisze uruchamiają się, gdy wiązka podczerwieni zostanie przerwana przez naciśnięcie klawisza.

Rozwiązanie to ma zmniejszyć opóźnienia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że różnice poczują jedynie najbardziej wymagający gracze korzystający z 240 Hz wyświetlaczy i szybkich układów graficznych RTX 2070 Max-Q lub RTX 2080 Max-Q.

Nowa klawiatura optyczna dostępna będzie w modelu Razer Blade 15 Advanced. W innych laptopach powinna pojawić się w przyszłym roku.