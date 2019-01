Razer HyperSense - akcesoria haptyczne pokazane na CES 2019

Jak grać, to na całego! Dlatego Razer na targach CES 2019 zaprezentował szereg akcesoriów haptycznych. Czyli jakich?

"Technologia haptyczna" to określenie, które nie jest stosowane powszechnie, aczkolwiek wiele osób z niej korzysta - przede wszystkim gracze konsolowi, a na PC tego nie ma. Czym więc jest? Nie trzymam w niepewności i wyjaśniam za Wikipedią: Technologia haptyczna (z greckiego απτικός /haptikos/ – dotyk) – technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów. Czyli? Po prostu kontrolery z wibracjami, które dopasowują się do rozgrywki. Niestety, jak do tej pory mieliśmy do czynienia z nieudanymi próbami wprowadzenia tego typu rozwiązań dla graczy komputerowych, ale może się to zmienić dzięki firmie Razer, która w tym celu podjęła współpracę z Lofelt i Subpac.

Razer Nari Ultimate

Producent już kiedyś próbował iść w tym kierunku - w drugiej połowie 2018 roku na rynku pojawił się haptyczny headset Razer Nari Ultimate, kosztujący niecałe 200 dolarów. I został oceniony bardzo pozytywnie - w uszach dosłownie czuć było pulsowanie przy perkusji, basie i innych niskich dźwiękach, a podczas gry mieliśmy do czynienia nie tylko z pulsowaniem, ale i drżeniem, gdy np. w Battlefield V granat wybuchał w pobliżu, czy pojazd zderzył się z innym wozem w Forza Horizon 4.

A co nowego da HyperSense? Przede wszystkim zwiększy się intensywność efektów - nie będzie to proste rozwiązanie wstrząs/brak wstrząsu. Dzięki Lofelt możliwe stało się operowanie w zakresie 20 Hz - 200 Hz i przetwarzanie dźwięku w stereo. W praktyce oznacza to znaczenie szersze spektrum wrażeń, np. w przypadku muzyki wszystkie instrumenty będą tworzyły jedną scenę, na której będą słyszane z innych punktów, np. gitara nieco na prawo, klawisze z lewej, perkusja z obu stron, itp. W trakcie gier kierunek odgłosu będzie mógł uratować wirtualne życie - np. usłyszysz, z której strony nadjeżdża czołg czy gdzie wybuchł pocisk.

W trakcie targów CES pokazano cały haptyczny zestaw do PC. Jednak uwaga - większość elementów nie jest wyprodukowana przez Razer, a co najmniej dwa z nich nie będą jeszcze w sprzedaży. Mamy tu klawiaturę z haptyczną podkładką, słuchawki, myszkę oraz specjalny fotel marki Subpac.

Podkładka wibruje w odpowiedzi na sygnały ruchu z lewej, podczas gdy myszka odbiera te z prawej. Fotel gamingowy drży, gdy dochodzi do eksplozji lub podobnych, mocnych wydarzeń w rozgrywce. Do tego dochodzi dźwięk w słuchawkach i tak właśnie prezentuje się zestaw haptyczny dla PC. Choć Subpac to raczej niszowy producent, SteelSeries nikomu przedstawiać nie trzeba.

Opracowana przez SteelSeries technologia HyperSense ma znacznie zwiększyć immersje w grach i przenieść gaming na wyższy poziom. Wejdzie ona w skład haptycznego ekosystemu Razer i ma działać nie tylko z grami, ale również zwiększać doznania ze słuchania muzyki czy oglądania filmów. Jeśli to się uda, z pewnością do tych rozwiązań będą dostosowywać się kolejni producenci sprzętu. Sam Razer oświadczył, że deweloperzy gier będą mogli dodawać do nich rozwiązania pozwalające skorzystać z nowych możliwości i zwiększyć wrażenia z rozgrywek dzięki możliwości dopasowania intensywności drżenia do konkretnych wydarzeń w rozgrywce.

Ale to dopiero w przyszłości. Obecnie Razer dopiero próbuje swój pierwszy zestaw tego typu, jednak trzeba obiektywnie przyznać, że jeśli eksperyment się powiedzie, może rzeczywiście mocno zmienić wrażenia z rozgrywek i korzystania z multimediów.