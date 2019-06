Razer Kraken X – lekkie słuchawki do całodniowych sesji

Dźwięk przestrzenny 7.1 staje się standardową funkcją wszystkich gamingowych zestawów słuchawkowych Razera, w tym podstawowych modeli, takich jak Razer Kraken X.

Firma Razer zaprezentowała gamingowe słuchawki – Kraken X. Ich ultralekka konstrukcja, wysoki komfort użytkowania oraz dźwięk przestrzenny 7.1 powodują, że sprawdzą się one doskonale podczas wielogodzinnych sesji grania. I to bez konieczności głębokiego sięgania do kieszeni. Razer poinformował także, że wszystkie zestawy słuchawkowe wprowadzane na rynek, począwszy od 2019 roku, będą oferować dźwięk przestrzenny.

Razer Kraken X

Słuchawki Kraken X zaprojektowano z myślą o zapewnianiu komfortu przez cały dzień. Charakteryzuje je nowa, przeprojektowana konstrukcja, obniżającą ich wagę do zaledwie 250 gramów, co czyni z nich jedne z najlżejszych słuchawek gamingowychna rynku. W połączeniu z miękkimi poduszkami, wypełnionymi pianką z pamięcią kształtu, specjalnymi kanałami na nauszniki okularów oraz regulowanym pałąkiem, Krakeny X stają się niezwykle wygodnym zestawem słuchawkowym do grania. Dźwięk w grach nie może być kompletny bez systemu 7.1. Od teraz nawet niedrogie słuchawki Kraken X będą wyposażone w dźwięk przestrzenny 7.1 - w przeciwieństwie do budżetowych headsetów konkurencji, cechujących się wyłącznie dźwiękiem stereo. Oprogramowanie wspierające system 7.1 zapewnia precyzyjny dźwięk pozycyjny. To kluczowy element każdej rozgrywki, pomagąjacy określić, skąd pochodzi niebezpieczeństwo. Dzięki temu otrzymujesz dodatkową przewagę podczas rywalizacji z przeciwnikami. Dźwięk przestrzenny 7.1 w Krakenach X jest dostępny na systemie Windows 10 64-bit.

„Słuchawki Kraken X będą świetne dosłownie dla każdego gracza” - powiedział Alvin Cheung, starszy wiceprezes ds. urządzeń peryferyjnych w Razerze. „Są bardzo lekkie i niezwykle wygodne, dzięki czemu możesz grać na nich przez wiele godzin.”. Krakeny X wyposażono w giętki mikrofon kardioidalny. Jego charakterystyka kierunkowości cechuje się mniejszą czułością na dźwięk z tyłu i bokach, dzięki czemu głos będzie zawsze brzmiał krystalicznie czysto dla kolegów z drużyny. Przełącznik wyciszenia mikrofonu i przyciski kontroli głośności umiejscowiono bezpośrednio na nauszniku, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Gracze mogą się cieszyć z używania słuchawek Kraken X na wielu platformach. Zestaw korzysta z uniwersalnej wtyczki 3,5 mm, która jest kompatybilna z komputerami PC, konsolami PS4, Xbox One i Switch oraz urządzeniami mobilnymi.

Zestawy słuchawkowe Kraken X są dostępne w klasycznym czarnym kolorze, zaś Kraken X for Console w kolorze czarnym z niebieskimi wstawkami. Można nabyć je na stronie Razer, a sugerowana cena detaliczna to 59.99 euro (ok. 256 zł).