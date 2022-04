Razer Leviathan V2 to soundbar stworzony dla graczy. Sprawdź, dlaczego

Firma Razer właśnie udostępniła swój najnowszy produkt, a jest nim wyjątkowy soundbar dedykowany dla graczy PC - Razer Leviathan V2.

Marki Razer nie trzeba nikomu przedstawiać. Od lat gracze chętnie sięgają po produkty firmy, która oferuje sprzęt najwyższej jakości. Choć w portfolio Razera znajdziemy mnóstwo produktów, od myszek, klawiatur, po smartfony i laptopy dla graczy, to producent regularnie stara się poszerzać swoją ofertą. Na rynek trafił właśnie Razer Leviathan V2 - soundbar dla graczy.

Razer Leviathan V2 - soundbar idealny do PC

Leviathan V2 to soundbar zaprojektowany z myślą o graczach PC-towych, którzy z reguły "skazani" są na wybór słuchawek, jeśli cenią sobie wysokiej jakości dźwięk. Nawet najlepszy monitor nie zaoferuje nam bowiem wysokiej jakości audio. Z kolei postawienie na systemu głośników jest kosztowne i często wymaga dużo wolnej przestrzeni. Razer dostrzegł ten problem i przygotował soundbar, który dzięki ergonomicznej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca. Warto też podkreślić, że Leviathan V2 to pierwszy soundbar do gier ze wsparciem dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio.

Leviathan V2 oferuje pełne wsparcie dla dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio (fot. Razer)

System Leviathan V2 składa się z dwóch pełnozakresowych przetworników, dwóch membran biernych, dwóch głośników wysokotonowych i skierowanego w dół subwoofera. Za łączność z PC odpowiada Bluetooth 5.2. Zestaw wzbogacono o efektowne oświetlenie RGB Chroma.

Razer Leviathan V2 - cena i data premiery

Razer Leviathan V2 jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta, gdzie wyceniono go na 249,99 Euro (~ 1390 zł). Trzeba przyznać, że nie jest to niska kwota, jednak nie odbiega znacząco od tego, ile musielibyśmy zapłacić za najlepsze soundbary na rynku.

