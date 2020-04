Razer Pikachu True Wireless - idealne słuchawki dla fanów Pokemon

Razer kontynuuje współpracę z The Pokemon Company, której owocem są nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki.

Razer zaprezentował właśnie nowe słuchawki True Wireless. To idealny model dla fanów Pokemonów. Zestaw składa się z dwóch bezprzewodowych wkładek dousznych Pikachu oraz etui do ładowania Poke Ball.

Źródło: screenrant.com

Fani Pokemonów już wkrótce będą w stanie kupić nowe słuchawki Pikachu True Wireless, które po zakończeniu pandemii świetnie sprawdzą się podczas rozgrywki w Pokemon Go. Nowy model produkowany jest przez firmę Razer na licencji udzielonej przez The Pokemon Company, co oznacza, że jest to oficjalne akcesoriom Pokemon. W zestawie otrzymamy dwie słuchawki Pikachu oraz etui ładujące Poke Ball, które po otwarciu pełni rolę ładowarki do słuchawek.

Razer już wcześniej rozpoczął współpracę z The Pokemon Company, której owocem są limitowane wersje klawiatur, myszy oraz podkładek.

Najnowsze słuchawki Pikachu True Wireless zostały zaprezentowane za pomocą portalu społecznościowego Weibo. Firma poinformowała, że Pikachu True Wireless trafią do sprzedaży od 16 kwietnia. W chwili obecnej wiele wskazuje na to, że słuchawki dostępne będą w sprzedaży jedynie na rynku chińskim. Cena została ustalona na 849 RMB, co przekłada się na około 500 zł netto.

Niestety słuchawki Pikachu True Wireless nie są najlepszym wyborem w kategorii cena/jakość. Żywotność baterii po naładowaniu to zaledwie 3 godziny. Całkowity czas pracy wynosi 15 godzin. Mało prawdopodobne jest również, aby jakość dźwięku była w stanie konkurować z innymi, mniej designerskimi słuchawkami True Wireless w podobnej cenie. Nie możemy liczyć także na zaawansowane funkcje takie, jak aktywna redukcja hałasu z otoczenia. Słuchawki posiadają za to łączność Bluetooth 5.0 oraz są odporne na zachlapania, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX4.

Konstrukcja słuchawki Pikachu oraz rozmiar i część specyfikacji technicznej sugerują, że nowe słuchawki są odmianą modelu Razer Hammerhead True Wireless. Pierwowzór słuchawek Pikachu True Wireless kosztuje w Polsce poniżej 500 zł.

Sprawdź, ile kosztują słuchawki z rodziny Razer Hammerhead.

