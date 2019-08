Razer Viper - myszka dedykowana do e-sportu

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj RazerViper - gamingową myszkę zaprojektowaną we współpracy z profesjonalnymi esportowcami i wyposażoną w nowe przełączniki optyczne Razer Optical Mouse Switches. Wbudowany sensor optyczny 5G oraz nowy kabel Speedflex, minimalizujący opór podczas poruszania myszką, mają ją precyzyjnie dostroić do rozgrywek typu turniejowego.

Viper jest pierwszą myszką Razera wyposażoną w nowe przełączniki optyczne (Optical Mouse Switches), które charakteryzują się trzy razy krótszym czasem aktywacji w porównaniu do tradycyjnych mechanicznych przełączników myszek. Tradycyjne przełączniki mechaniczne wysyłają sygnały elektryczne poprzez metaliczny styk, co tworzy drgania generujące dodatkowe sygnały. W tej sytuacji, aby zagwarantować rejestrację tylko jednego kliknięcia, z opóźnieniem sczytywany jest stan przełącznika. Owocuje to wolniejszym czasem reakcji klawisza. Dzięki przełącznikom optycznym Razera do przesłania sygnału nie jest wymagany kontakt fizyczny. Wiązka światła podczerwonego przechodzi przez niewielkie okienko i uruchamia sygnał elektryczny przesyłany do komputera.Przełączniki reagują natychmiast na każde naciśnięcie, dzięki czemu wszystkie akcje są wykonywane zgodnie z intencją gracza. Przełączniki optyczne myszki Viper, charakteryzujące się trwałością do 70 milionów kliknięć, skonstruowano tak, by wytrzymały wymaganiom najtrudniejszych turniejów zapewniając równocześnie szybkość i precyzję działania, jakiej oczekują gracze.

Ważąc tylko 69 g, Viper to najlżejsza mysz przewodowa Razera. Lekkość osiągnięto bez konieczności skorzystania ze szkieletowej skorupy. W rezultacie mysz cechuje się solidną oburęczną konstrukcją, bez najmniejszego uszczerbku na wytrzymałości i trwałości. Całość zaprojektowano tak, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom turniejów esportowych. Viper została wyposażona w nowy kabel Speedflex, dzięki któremu gracze doświadczą swobodnej rozgrywki nieprzerywanej przypadkowymi zaczepieniami czy odczuciem oporu stawianemu przez tradycyjne kable, plączące się po powierzchni stołu. Myszka może się również pochwalić nagradzanym sensorem optycznym 5G z rzeczywistą rozdzielczością 16 000 DPI z precyzją rozdzielczości na poziomie 99,4% i przyspieszeniem do 450 cali na sekundę (IPS).

Ustawienia DPI można precyzyjnie dostroić za pomocą oprogramowania RazerSynapse 3 i przechowywać we wbudowanej pamięci, tym samym użytkownicy myszki otrzymują natychmiastowy dostęp do ich osobistych ustawień bez względu ma miejsce i czas. Viper została wyposażona w osiem programowalnych przycisków, do których można przypisać makra i inne funkcje, dzięki czemu gracze mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do najbardziej potrzebnych na polu walki działań i akcji.