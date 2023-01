Razer pokazał nowe laptopy, kamerkę i... poduszkę, która jest głośnikiem. Chcę mieć to w domu

Podczas targów CES 2023 firma Razer zaprezentowała mnóstwo nowości. Trzeba powiedzieć, że niektóre z nich robią ogromne wrażenie. Ja znalazłem dla siebie co najmniej kilka urządzeń...

Razer jest kolejną firmą, która podczas targów CES 2023 zaprezentowała nowości, jakie pojawią się w portfolio firmy w tym roku. Szczerze mówiąc, jest w czym wybierać. Zacznijmy jednak od początku.

Razer Edge i Razer Edge 5G

Razer Edge i Razer Edge 5G to urządzenia, które przeznaczone są dla graczy mobilnych. Handheld, który bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami z segmentu AAA wyposażony został w 6,8 calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 FHD+, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Sercem urządzenia jest gamingowy układ Snapdragon G3x Gen 1. Mamy tu do czynienia także z systemem aktywnego chłodzenia, które pozwoli na długie sesje bez konieczności przerywania rozgrywki.

Urządzenie będziemy mogli kupić w dwóch wersjach - Razer Edge oraz Razer Edge 5G. Pierwszy z nich będzie dostępny w USA od 26 stycznia w oficjalnym sklepie Razera w cenie 399,99 dolarów, natomiast wersję 5G kupimy na stronie Verizon.com.

Razer Edge (fot. Razer)

Project Carol - poduszka, która jest głośnikiem

No, może nie do końca jest to standardowy głośnik. Project Carol to projekt koncepcyjny poduszki zagłówkowej do foteli gamingowych, która wyposażona jest w system dźwięku przestrzennego. Wykorzystuje ona system monitorów bliskiego pola, dzięki czemu możemy liczyć na wyraźny i czysty dźwięk sparowany z dźwiękiem przestrzennym 7.1. Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jeszcze bardziej niż dotychczas możemy poczuć się, jakbyśmy znajdowali się w samym środku akcji. Project Carol współpracuje z komputerami osobistymi i łączy się za pomocą sieci bezprzewodowej 2,4 GHz. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu możemy korzystać z urządzenia do 8 godzin. Poduszka została zaprojektowana tak, aby pasować do wszystkich modeli foteli gamingowych. Jest to zdecydowanie jeden z tych produktów, które chciałbym przetestować na własnej skórze.

Project Carol (fot. Razer)

Razer Kiyo Pro Ultra

Skoro mamy już przenośne urządzenie do gier oraz nieziemsko wyposażony fotel, warto podzielić się tym ze światem. Z pomocą przychodzi tutaj Razer Kiyo Pro Ultra, czyli kamerka internetowa. Producent podkreśla, że w urządzeniu została zastosowana największa jak dotąd w kamerkach internetowych matryca, która generuje obraz porównywalny z lustrzankami. Sercem sprzętu jest sensor Sony 1/1.2″ STARVIS 2 z pikselami o rozmiarze 2.9 μm. Dodajmy do tego obiektyw z przysłoną f/1.7. Z takim zestawem obraz będzie wyraźny i pozbawiony szumów nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Kamera wyposażona jest także w autofokus śledzący twarz użytkownika, który współpracuje z funkcją inteligentnego rozmycia tła.

Razer Kiyo Pro Ultra dostępny jest w sprzedaży od 5 stycznia w cenie zaczynającej się od 349,99 euro w oficjalnym sklepie Razera.

Razer Kiyo Pro Ultra (fot. Razer)

Razer Blade 16

Laptop Razer Blade 16 będzie dostępny z pierwszym na świecie dwutrybowym 16-calowym wyświetlaczem Mini LED ze wsparciem dla HDR. Producent deklaruje maksymalną jasność na poziomie 1000 nitów oraz czas reakcji na poziomie 3 ms. Sercem laptopów są procesory Intel Core i9 HX 13 generacji oraz karty graficzne NVIDIA z serii RTX 40. W komputerach znajdziemy także pamięć DDR5 5600 Hz z możliwością rozbudowy.

Laptopy z serii Blade 16 będą dostępne w 5 różnych wariantach. Najmocniejszy z nich będzie wyposażony m.in. w kartę NVIDIA RTX 4090 oraz 16 GB pamięci RAM.

Korzystając z laptopa będziemy mogli wybrać jeden z dwóch trybów - Gamer bądź Creator. Pierwszy z nich zapewnia odświeżanie 240 Hz w natywnej rozdzielczości Full HD. W przypadku trybu Creator uzyskamy 120 Hz w rozdzielczości UHD.

Laptopy Razer Blade 16 będą dostępne na rynku w pierwszym kwartale tego roku w cenach zaczynających się od 2699,99 dolarów.

Razer Blade 16 (fot. Razer)

Razer Blade 18

Razer Blade 18 to laptop wyposażony w 18-calowy wyświetlacz QHD+, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Sercem tych laptopów są procesory Intel Core i9 HX 13 generacji wspomagane przez karty graficzne NVIDIA z serii RTX 40. W najmocniejszej konfiguracji możemy liczyć na układ NVIDIA RTX 4090 oraz 32 GB pamięci RAM.

Razer Blade 18 można porównać do komputera stacjonarnego, który jest wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Znajdziemy tutaj kamerę 5MP, 6-głośnikowy system dźwięku przestrzennego THX, komponenty z możliwością rozbudowy, spory wybór portów oraz system chłodzenia oparty na komorze parowej.

Laptopy z serii Blade 18 będą dostępne na rynku w pierwszym kwartale tego roku w cenach zaczynających się od 2899,99 dolarów.

Razer Blade 18 (fot. Razer)

Razer Leviathan V2 Pro

Ostatnim urządzeniem, o którym warto więcej wspomnieć jest Razer Leviathan V2 Pro, czyli soundbar z kształtowaniem wiązki dźwięku (beamforming), który współpracuje z funkcją inteligentnego śledzenia głowy. Dzięki kamerze IR, która wykrywa pozycję użytkownika, możemy liczyć na wyjątkowe wrażenia związane z dźwiękiem przestrzennym. Podczas korzystania z soundbara będziemy mogli wybrać jeden z dwóch trybów. THX Spatial Audio Virtual Headset pozwala na odtwarzanie dźwięku i uzyskanie wrażeń dostępnych wcześniej wyłącznie podczas korzystania ze słuchawek. Z kolei THX Spatial Audio Virtual Speakers jest odpowiednikiem rozbudowanego systemu kina domowego.

Razer Leviathan V2 Pro będzie dostępny w oficjalnym sklepie Razera od stycznia tego roku w cenie od 489,99 euro.