Razer prezentuje białe akcesoria i urządzenia gamingowe

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj nowe, białe wersje wysokiej klasy urządzeń peryferyjnych i akcesoriów dla graczy.

W skład kolekcji Razer Mercury wchodzą:

RazerA theris – Mercury Edition: bezprzewodowa myszka Atheris została zoptymalizowana pod kątem pracy i zabawy. Wyposażono ją w takie funkcje jak najlepsza w branży stabilizacja sygnału, dwa tryby łączności oraz do 300 godzin nieprzerwanego działania (przy najlepszych bateriach);

Razer Basilisk– Mercury Edition: myszka charakteryzuje się m.in. odłączanym wielofunkcyjnym przełącznikiem oraz możliwością regulacji środkowego pokrętła. Oferuje liczne opcje dynamicznego zwiększania wydajności, obsługuje system podświetlenia Chroma, pozwalający na wybór jednego z 16,8 milionów kolorów;

Razer Goliathus Extended Chroma – Mercury Edition: podkładka pod myszkę;

Razer Black Widow Lite – Mercury Edition: klawiatura łączy w sobie szybkość reakcji w grze z dyskretnymi funkcjami, które doskonale sprawdzą się w biurze. Wysokowydajne klawisze z uszczelkami wyciszającymi typu o-ring wraz z białym podświetleniem LED sprawią, że będziesz skoncentrowany i produktywny, nawet wtedy, kiedy pracujesz wieczorem.

Razer Huntsman – Mercury Edition: klawiaturę Huntsman wyposażono w przełącznikiopto-mechaniczneoraz podświetlenie Chroma, zapewniające najszybszą aktywację klawiszy pośród urządzeń Razera. Przełączniki Razer Opto-Mechanical korzystają z technologii optycznej– wiązki światła podczerwonego wewnątrz każdego przełącznika, aby precyzyjnie wykryć ich aktywację po naciśnięciu klawisza. Nigdy wcześniej nie doświadczałeś takiej prędkości.

Razer Kraken–Mercury Edition: trzecia generacja Razer Kraken to przewodowy zestaw słuchawkowy, popularny wśród graczy turniejowych. Przetworniki 50 mm dostarczają mocny i czysty dźwięk. Słuchawki zaprojektowano z myślą o pełnym komforcie użytkowania, który zapewniają poduszki wypełnione żelem chłodzącym. Chowany mikrofon gwarantuje czystą, niezakłóconą komunikację w grze.

Razer Raiju Tournament Edition - pierwszy w pełni modułowy bezprzewodowy kontroler do PlayStation4 z mobilną aplikacją, pozwalającą m.in.na zmianę mapowania przycisków wielofunkcyjnych czy regulację czułości ich działania. Przyciski Mecha-Tactile Action to połączenie miękkości dotyku i wyraźnego dotykowego sprzężenia zwrotnego. Raiju Tournament Edition daje także całkowitą kontrolę nad grą dzięki czterem wymiennym przyciskom wielofunkcyjnym oraz trybowi ultraczułego spustu.

Razer Seiren X – Mercury Edition: dzięki mikrofonowi Razer Seiren X Mercury, zaprojektowanemu i przetestowanemu przez najlepszych streamerów, dasz się usłyszeć w możliwie najmocniejszy sposób. To pierwszy krok to tego, by wznieść transmisję na żywo na nowy, wyższy poziom.

Razer Base Station Chroma – Mercury Edition: wielofunkcyjny stojak na słuchawki z 3-portowym hubem USB 3.0, zapewniającym maksymalną wszechstronność. Stojak wspiera także podświetlenie Chroma.

Kolekcję urządzeń Mercury po raz pierwszy wprowadzono na rynek w 2017 r. Była ona skierowana do użytkowników komputerów PC i konsol, szukających modnego wzornictwa i ceniących eleganckie i klarownie uporządkowane stanowiska pracy oraz zabawy. Matowe wykończenia w białym, srebrnym oraz szarym kolorze nadają najpopularniejszym urządzeniom Razera minimalistyczny wygląd.