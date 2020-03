Razer przestawia część produkcji na maseczki chirurgiczne

Razer planuje wyprodukować milion masek chirurgicznych i rozesłać je do organizacji medycznych na całym świecie. Ich produkcja trwa już w fabryce w Singapurze, a lokalne oddziały producenta prowadzą rozmowy z władzami, aby opracować plany ich dostawy tam, gdzie jest to potrzebne. Min-Liang Tan poinformował o tym świat poprzez serię wpisów na swoim Twitterowym koncie. Wiemy dzięki temu, że inżynierzy firmy pracują non-stop nad przestawieniem linii produkcyjnych z akcesoriów gamingowych na maseczki chirurgiczne - a tych zaczyna na świecie brakować. Ponadto zapowiedział, że to tylko pierwszy z wielu zaplanowanych kroków, jakie Razer chce podjąć w związku z pandemią.

All of us have a part to play and we should be doing whatever we can with the situation getting more serious. Please keep yourself and your family safe – and do lets support each other in these trying times. The team at Razer is stepping up to do what we can.