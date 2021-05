Razer przyjmuje zamówienia na systemy z kartami GeForce RTX 3080Ti oraz RTX 3070Ti

Jak na razie tylko w Chinach, ale dzięki temu wiemy, jak będą wyglądać zestawy. I co ważne - ile kosztować!

Zestawy gamingowe z nadchodzącymi kartami graficznymi GeForce RTX pojawiły się w Chińskim sklepie Tmall. Jest to oficjalny dystrybutor producenta, który w trakcie minionego weekendu zaktualizował stronę z ofertą. Pierwszy zestaw to ośmiordzeniowy Ryzen 9 5900X na płycie X570 i z grafiką podstawową RTX 3090, ale można zmienić ją na RTX 3080 Ti. Kosztuje w tej drugiej wersji równowartość 3,5 tys. dolarów, a w podstawowej 3 885 dolarów, czyli ok. 14,8 tys. zł.

RTX 3070 Ti pojawia się w dwóch konfiguracjach - z Ryzen 5 5600X za 2,1 tys. USD oraz z Ryzen 7 5800X za 2,3 tys. USD. W przeliczeniu to odpowiednio 7,8 tys. oraz 8,5 tys. złotych. Na stronie Tmall widnieje parę błędów, np. RTX 3080 Ti wymienione jest z 10 GB pamięci. Ale literówki te nie mają wpływu na ceny za całość. Zestawy Razer co prawda swoje kosztują, ale mamy do czynienia z naprawdę mocnym sprzętem, który powinien wystarczyć na kilka ładnych lat. Jeśli więc planujesz złożyć lub kupić nowy komputer gamingowy, może warto poczekać, aż te modele znajdą się w sprzedaży w Polsce?

Źródło: VideoCardz