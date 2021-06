Razer stawia na AMD - Blade 14 dostaje Ryzen 9 5900HX

Razer - firma znana z produkcji sprzętu dla graczy - zawsze używała procesorów Intela w swoich laptopach i notebookach. Ma się to jednak zmienić, gdyż firma ogłosiła dzisiaj, że jej nowy 14-calowy notebook Blade 14 będzie napędzany przez procesor Ryzen 9 5900HX.

Ryzen 9 5900HX jest częścią linii mobilnych procesorów AMD z serii 5000 opartych na Zen 3, które firma zaprezentowała na początku tego roku na targach CES. Jest to jeden z nowych mobilnych procesorów AMD z serii HX, co oznacza, że układ może przekroczyć poziom 45 W TDP, co jest niemożliwe dla większości innych układów z oznaczeniem H. Dzięki dostępnej mocy, 8-rdzeniowy Ryzen 9 5900HX posiada wysoki zegar bazowy 3.3 GHz, który można podkręcić aż do 4.6 GHz.

Razer Blade 14 posiada ekran Quad HD 1440p o częstotliwości odświeżania 165Hz. Aby obsłużyć tak wiele pikseli przy tak wysokiej częstotliwości odświeżania, Razer zdecydował się na użycie RTX 3080 firmy Nvidia jako dedykowany układ graficzny. Pomimo tak dużego zapotrzebowania na energię, firma zapewnia o 12-godzinnym czasie pracy na baterii. Razer zastosował chłodzenie z komorą parową zamiast rurek cieplnych używanych w większych systemach, aby utrzymać chłód w cienkiej obudowie laptopa. W kwestii dźwięku, Razer twierdzi, że laptop jest również dość imponujący - posiada 7.1 kanałowy dźwięk przestrzenny zasilany przez THX Spatial Audio.

Jeśli chodzi o porty:

2x UBC Typu C (3.2 Gen 2 - Display Port)

2x USB Typu A (3.2 Gen 2)

1x HDMI 2.1 (do 4K 120Hz)

1x mini jack 3.5mm

Cena nowego Razer Blade 14 z procesorem Ryzen zaczyna się od 1799,99 USD (ok. 7000 zł), a komputer jest już dostępny na stronie producenta oraz u wybranych partnerów detalicznych.