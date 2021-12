Razer zapowiada: w 2022 roku ceny laptopów w górę. A jak bardzo?

Min-Liang Tan, szef Razera, ma dla graczy niezbyt dobre informacje.

Laptopy gamingowe nigdy nie zaliczały się do kategorii tanich urządzeń, a te sygnowane przez firmę Razer to wydatek, na który stać nielicznych. Szef Razera podzielił się na Twitterze informacją, że ich cena w przyszłym roku wzrośnie. Wiąże się to po części z wprowadzeniem przez AMD oraz Intela nowych architektur dla laptopów. Ryzen 6000 - czyli Rembrandt - otrzyma Zen3+, a Intel wprowadzi 12. generację (wersja P) z rdzeniami Golden Cove i Gracemont. Wszystkie te działania zwiększą oczywiście szybkość oraz wydajność urządzeń, dzięki czemu gry staną się jeszcze bardziej miłą rozrywką.

Niestety, całość psuje fakt, że modele z linii Razer Blade będą przez to jeszcze droższe. W chwili obecnej flagowiec z Core i9-11900H CPU, RTX 3080, 17-calowym wyświetlaczem 4K 120 Hz oraz 32 GB pamięci DDR4 kosztuje 3700 dolarów, czyli ponad 15,1 tys. zł. Inne modele to ok. 2000-2200 dolarów, a więc w okolicach 10 tys. złotych. O ile skoczą ceny? Min-Liang Tan tego konkretnie nie podał, ale poinformował, że podwyżka cen wiąże się ze wzrostem kosztów produkcji podzespołów. Te zaś - według jego słów - są "znaczące". Dlatego jeśli myślisz o laptopie gamingowym, nabądź go lepiej jeszcze w tym roku.

