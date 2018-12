Razer zaprezentuje pierwszą myszkę i klawiaturę dla Xbox One na CES

W październiku Microsoft poinformował o rozpoczęciu współpracy z Razerem, czego efektem miały stać się urządzenia peryferyjne dla Xbox One. Dzisiaj już wiemy, kiedy zostaną zaprezentowane oraz ile gier (na początek) będzie z nich korzystać.

O Xbox One ze wsparciem dla klawiatury i myszki pisaliśmy już we wrześniu. Wówczas wiadomo było, że z klawiatury i myszki na konsoli będzie można korzystać w grze Warframe. Obecnie lista tytułów, które pozwolą na ich wykorzystanie, liczy sobie 15 pozycji. Są to:

Bomber Crew

Children of Morta

DayZ

Deep Rock Galactic

Fortnite

Minion Master

Moonlighter

Strange Brigade

Warhammer: Vermintide 2

Vigor

Warface

Warframe

Wargroove

War Thunder

X-Morph Defense

Prezentacja pierwszych modeli myszek i klawiatur dla konsoli odbędzie się 8 stycznia, podczas pierwszego dnia CES. Wiadomo, że łącznie Razer zaplanował 50 modeli - większość to doskonale znane graczom produkty z serii BlackWidow i Razer DeathAdder. Nie podano jednak jak na razie cen ani dostępności. Jesli kogoś interesuje ten temat, może śledzić oficjalną stronę Razer, poświęconą urządzeniom peryferyjnym dla Xbox One.