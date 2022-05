Reacher, sezon 2 - premiera, obsada, fabuła. Co wiemy o kontynuacji serialu?

Serial Reacher oparty jest na podstawie bestsellerowej powieści Poziom Śmierci autorstwa Lee Childa. Poznamy tutaj historię Jacka Reachera, byłego oficera żandarmerii wojskowej. Został on aresztowany za morderstwo, którego nie popełnił. Co więcej, wpada w sam środek spisku, którego głównymi bohaterami są skorumpowani policjanci, biznesmeni i politycy. Jack nie wie komu może ufać, więc jest zdany tylko na siebie.

Pierwszy sezon serialu, który pojawił się na Amazon Prime Video z miejsca stał się wielkim hitem. Ciepłe przyjęcie zgotowali mu zarówno recenzenci jak i widzowie. Platforma także jest zadowolona z wyniku, ponieważ Reacher znalazł się w pierwszej piątce, najchętniej oglądanych seriali w USA w pierwszej dobie po premierze. W Polsce także cieszy się dużą popularnością. W tej chwili zajmuje pierwsze miejsce wśród 10 najlepszych produkcji na platformie i wyprzedza takie tytuły jak Koło Czasu, The Boys czy The Expanse.

Twórcy nie czekali długo na ogłoszenie drugiego sezonu. Wystarczyło kilka dni, aby platforma zdecydowała się na kontynuowanie opowieści. Tajemnicą jeszcze pozostaje fabuła kolejnej części, jednak możemy spodziewać się historii, jaką znamy z powieści Umrzeć próbując. Jack Reacher dociera do Chicago i tam rozpoczyna pracę w klubie na stanowisku ochroniarza. Niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że główny bohater kolejny raz wpada w sam środek politycznego spisku. Na domiar złego zostaje uprowadzony wraz z agentką FBI przez grupę, która chce stworzyć własne, autonomiczne państwo na terenie Montany.

Lee Child napisał jednak tak dużo powieści, że twórcy mają z czego wybierać. Sam autor powiedział:

Data premiery drugiego sezonu Reacher nie jest jeszcze znana. W związku z tym, że kontynuacja została dopiero potwierdzona, możemy się spodziewać, że następne odcinki zobaczymy najwcześniej na początku 2023 roku.

Alan Ritchson, aktor wcielający się w postać głównego bohatera zdradził, na jakiej książce oprze się 2 sezon serialu. Będzie to Elita Zabójców, czyli 11 powieść Lee Childa z serii Reacher.

Wygląda więc na to, że Jack Reacher ponownie połączy siły z Frances Neagley. Jest to prywatny detektyw oraz przyjaciółka bohatera. Będą badać sprawę tajemniczej śmierci swojego kolegi z armii. Prace na planie mają ruszyć jesienią tego roku.

“O'Donnell put his hand in his pocket and came out with his brass knuckles. Ceramic knuckles, technically.”



That’s right, season 2 of #ReacherOnPrime will be based on Bad Luck and Trouble (Jack Reacher, #11), written by the legendary Lee Child.



Filming will commence this fall. pic.twitter.com/bOua7LSsLY