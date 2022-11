Realme 10 z oficjalną datą premiery! Czy będzie miał szansę z Galaxy A53?

Realme 10 4G zadebiutuje 9 listopada. Początkowo smartfon będzie dostępny w sprzedaży jedynie na wybranych rynkach, ale wkrótce możemy spodziewać się jego światowej premiery.

Urządzenie zostanie oparte na procesorze MediaTek Helio G99 co było jedną z nowości zapowiadanych przez markę Realme w październiku. Firma zasugerowała wtedy trzy istotne modyfikacje, które będą krokiem naprzód względem modelu oznaczonego numerem 9. Pierwszą z nich był - wspomniany wcześniej - procesor, kolejną design smartfona, a ostatnią zmiany dotyczące wyświetlacza.

The 3 major leap-forward technologies are Performance, Design & Display ???? Did you get them right? And yupp, the new #realme Number Series will be launched in Nov!! Hit the ???? if you can't wait. https://t.co/CrZLrAGPr9