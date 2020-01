Realme 2 Pro otrzymuje aktualizację ColorOS i łatki bezpieczeństwa

Użytkownicy Realme 2 Pro mogą już pobierać aktualizację oprogramowania dla swojego telefonu.

Chociaż Realme odnosi duże sukcesy we wprowadzaniu nowych modeli na rynek, nie zapomina o użytkownikach, którzy już mają telefony producenta. Tak właśnie jest w przypadku modelu Realme 2 Pro. Można już pobierać do niego oficjlaną aktualizację - nosi ona nazwę kodową RMX1801EX_11_C.26 i ma wielkość 2,55 GB. Przynosi ona najnowszą wersję ColorOS - czyli 6.0 - oparta na systemie Android 9 Pie. Zawiera zarazem poprawki bezpieczeństwa telefonu ze stycznia bieżącego roku. A nowości w nakładce to m.in. aktywowanie błysków, podczas pojawienia się połączenia przychodzącego, czy motyw ciemny dla wszystkich aplikacji. Aktualizację można pobrać z tej strony, a następnie wejść do menadżera plików, znaleźć i wybrać firmware, a następnie wybrać opcją aktualizacji.

Warto przypomnieć, że Realme 2 Pro otrzymało już tę aktualizację w maju 2019 roku, a Android 10 z nakładką ColorOS 7.0 ma pojawić się w czerwcu bieżącego roku.