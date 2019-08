Realme 5 i 5 Pro zaoferują czteroobiektywowe aparaty

Walka na ilość nadal trwa. Dołącza do niej kolejny chiński producent.

Realme to jeden z najmłodszych producentów smartfonów. Chińska firma została założona zaledwie 15 miesięcy temu w maju 2018 roku. Nie jest to jednak firma bez żadnego doświadczenia. Początku Realme sięgają 2010 roku, kiedy to na rynku pojawił się OPPO Real. Od tamtej pory Realme było submarką OPPO Electronics Corporations do czasu wyodrębnienia w 2018 roku. Na podobny krok zdecydowało się Xiaomi, które z serii budżetowych telefonów Redmi zrobiło zupełnie nową markę.

Pod koniec 2018 roku zmieniono logo, a na przestrzeni ostatniego roku firma wyprodukowała kilka modeli smartfonów.

Ze względu na powiązania z OPPO Realme mimo krótkiego stażu rynkowego w Chinach oraz Indiach jest to rozpoznawalny producent. Właśnie tam 20 sierpnia mają zadebiutować dwa nowe smartfony - Realme 5 i 5 Pro. Rynek indyjski jest w chwili obecnej w fazie rozwoju technologicznego, a większość mieszkańców tego kraju wykorzystuje smartfony do łączenia się z internetem, ponieważ łącza szerokopasmowe nie są w tamtej części świata tak popularne, jak w Europie.

CEO firmy Realme potwierdził, że Realme 5 będzie pierwszym smartfonem z czteroobiektywowym aparatem głównym w Indiach oferowanym w cenie poniżej 10000 INR, co przekłada się na około 125 Euro/560 zł netto.

Na oficjalnym profilu Realme na Twitterze pojawiły się już pierwsze filmiki promujące nowy telefon i zapraszające na premierę.

Expand your perspective and see it all with the Ultra Wide Angle lens on #realme5series.

Get ready to #JoinTheReal5quad and watch the launch live at 12:30 PM, 20th August. #LeapToQuadCamera

Know more: https://t.co/IczXkhy4lB pic.twitter.com/VhsbMTnxIy — realme (@realmemobiles) 14 sierpnia 2019

Realme 5 Pro ma stać się pierwszym w Indiach smartfonem z 48 MP aparatem oraz czterema obiektywami. Producent ma zastosować czujnik Sony IMX586, co potwierdzone zostało za pomocą innego posta na twitterze. To ten sam czujnik, który użyto już między innymi w dużo droższym smartfonie Honor View 20, a także w Xiaomi Mi A3. Kolejnym z aparatów będzie prawdopodobnie 119 stopniowy obiektyw szerokokątny.

#LeapToQuadCamera!

4+48+586+119

RT and tag 4 friends to make your #Quad5quad to guess what these numbers mean and win big!

Stay tuned as we launch #realme5series live at 12:30 PM, 20th August! pic.twitter.com/LEISsFeNJB — Madhav '5'Quad (@MadhavSheth1) 12 sierpnia 2019

Portal GSMArena, który słynie z dosyć dokładnych przecieków poinformował, że Realme 5 będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 665, który znany jest między innymi z Mi A3. Do pomocy będzie miał 4 GB pamięci operacyjnej RAM, Parametry te zostały odnalezione w bazie danych aplikacji Geekbench, która służy do testowania wydajności. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką ColorOS 6, którą można znaleźć w smartfonach OPPO.

Wszystkie plotki i pogłoski wskazują na to, że już 20 sierpnia na rynku może pojawić się naprawdę ciekawy budżetowy smartfon, który konkurować będzie z Xiaomi Redmi 7, a w wersji Pro z Xiaomi Redmi Note 7.