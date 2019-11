Realme 5 pojawi się w Europie 21 listopada

Zgodnie z zapowiedzią, Realme zaczyna coraz mocniej zaznaczać swoją obecność w Europie. Po Realme X2 Pro pojawi się na naszym kontynencie Realme 5.

Producent ogłosił, że Realme 5 trafi do Europy 21 listopada, czy ponad tydzień przed Czarnym Piątkiem. Wiemy, że będzie w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - Crystal Blue oraz Crystal Purple, nie znamy jednak ceny. Smartfon jest wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5", na którym pokazuje obraz w jakości 720p. Chroni go szkło Gorilla Glass 3+. Całość napędza do działania procesor Snapdragon 665AIE, nie wiemy jednak, czy otrzyma on 3 czy 4GB RAM do dyspozycji, podobnie niewiadomą pozostaje ilość pamięci na dane. Smartfona zasila bateria o olbrzymiej pojemności - 5000 mAh, co stawia go pod tym względem w czołówce obecnie dostępnych na rynku telefonów. Ilość taka ma umożliwić 8,5 godziny intensywnego używania, 30 godzin słuchania muzyki non-stop, a także ponad 19 godzin oglądania filmów i klipów na YouTube.

Tylny aparat to cztery obiektywy: główny 12 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Z przodu, w niewielkim notchu, znajduje się obiektyw kamery przedniej z matrycą 13 Mpix. Całość działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie z autorską nakładką ColorOS 6. Jak na razie nie zostały wymienione kraje, w których telefon będzie dostępny, jednak biorąc pod uwagę, że mamy w Polsce Realme X2 Pro, szansa na to jest bardzo duża.