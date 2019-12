Realme 5i oraz Realme C3 z certyfikatami

Na stronie IMDA (Infocomm Media Development Authority) pojawiły się dwa niezapowiedziane jeszcze przez Realme modele smartfonów - 5i oraz C3.

IMDA to singapurski urząd telekomunikacyjny. To właśnie na jego stronie możemy znaleźć informację, że certyfikat otrzymały dwa nowe smartfony - Realme 5i oraz Realme C3. Niestety, nie została podana ich specyfikacja, wiemy jednak, że żaden z nich nie będzie posiadać wsparcia dla standardu 5G. Ciekawi zwłaszcza ten pierwszy, ponieważ na rynku już znajdują się Realme 5, 5s oraz 5 Pro, więc będzie kolejnym członkiem serii, ale pozostaje pytanie, czy lepszym od pozostałych? W przypadku C3 można oczekiwać następcy C2 (na zdjęciu), a więc przewidywanie podzespołów jest łatwiejsze.

Realme C2 jest budżetowcem z procesorem Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) i 2 lub 3 GB RAM (w zależności od wersji). Maksymalne miejsce na pamięć to 256GB. Ma wyświetlacz 6,1", pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3 i pokazuje obraz w rozdzielczości 720 x 1560 pikseli. Aparaty to 13 Mpix + 2 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu. Ciekawsza jest seria średniaków Realme 5, która pod koniec listopada weszła do Europy. Realme 5 jest pierwszym smartfonem matki z czteroobiektywowym aparatem głównym i uchodzi za poważnego rywala Xiaomi w tym segmencie cenowym. Jaki będzie jej nowy przedstawiciel? Na odpowiedź na to pytanie musimy zapewne zaczekać do przyszłego roku.