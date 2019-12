Realme 5i - ujawniono rendery oraz specyfikację

W listopadzie Realme wypuściło na rynek model 5s, a teraz przeciekły informacje o specyfikacji modelu 5i.

Realme to marka, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność na globalnym rynku. Niedawno w Europie zadebiutowało Realme X2 Pro, a w tym samym czasie na rynek w Indiach trafił Realme 5s. Teraz szykowany jest kolejny model z rodziny z numerem 5 - model 5i został wypatrzony w singapurskiej bazie danych IMDA, czyli Infocomm Media Development Authority. Równocześnie wietnamski youtuber The Pixel zaprezentował pierwsze rendery urządzenia oraz wymienił kluczowe elementy specyfikacji. Zdradził także, że smartfon zadebiutuje najpierw w Wietnamie, nie powiedział jednak, czy będzie dostępny w innych krajach świata.

Rendery Realme 5i pokazują, że pod względem designu urządzenie jest niemal identyczne, jak Realme 5. Z tyłu urządzenia widać cztery obiektywy w jednym, pionowym ciągu (ich matryce to 12 Mpix+8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix) oraz czytnik linii papilarnych, zaś z przodu - notch z obiektywem aparatu przedniego 8 Mpix. Według informacji podanych przez The Pixel, telefon ma wyświetlacz 6,5", zasila go bateria 5000 mAh, a dostępne warianty RAM i pamięci to 3GB/32GB i 4GB/64GB. Cena ma być niższa, niż w przypadku Realme 5. I - niestety - jak na razie nic więcej na ten temat nie wiemy.

