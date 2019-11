Realme 5s z poczwórnym aparatem głównym zadebiutuje już 20 listopada

Już za tydzień poznamy kolejny smartfon chińskiego producenta. Realme 5s jest odpowiedzią firmy na Redmi Note 8.

Realme nie zwalnia tempa, po prezentacji swojego pierwszego prawdziwego flagowca - Realme X2 Pro, i "wdrapaniu" się na siódme miejsce wśród największych producentów smartfonów na świecie, chiński producent szykuje się do kolejnej premiery, którą ma być Realme 5s.

Największy sklep online w Indiach - Flipkart, szykuje się do lokalnej premiery wspomnianego już modelu Realme X2 Pro, która odbędzie się 20 listopada. Co ciekawe, na stronie sklepu pojawiła się informacja, że tego samego dnia zadebiutuje jeszcze jeden smartfon chińskiego producenta - Realme 5s. Z opublikowanego plakatu promocyjnego dowiedzieliśmy się jedynie, że 5s otrzyma poczwórny aparat z sensorem głównym o rozdzielczości 48 Mpix (taki sam jak w Realme 5 Pro). Pozwala to nam przypuszczać, że towarzyszyć będą mu "oczka" o rozdzielczości: 8 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix.

Możliwe, że Realme 5s będzie modelem, który pod względem specyfikacji i ceny znajdować będzie się pomiędzy Realme 5 i 5 Pro. Wiemy już, że najprawdopodobniej otrzyma on aparat z tego drugiego modelu, więc możliwe, że część specyfikacji przejmie również z Relme 5, jak np.: procesor Snapdragon 665, 6,5-calowy wyświetlacz, 4 GB RAM czy akumulator o pojemności 5000 mAh.

Jeśli powyższe prognozy co do specyfikacji Realme 5s się potwierdzą, to z cała pewnością Redmi Note 8 zyska nowego, bardzo silnego konkurenta.

źródło: gsmarena.com