Realme 6 Pro pojawia się w Geekbench

Ledwie za nami premiera Realme X50 Pro 5G, a tu już w sieci pokazują się wyniki testów telefonu z rodziny Realme 6. I jak w nich wypada?

Smartfon Realme 6 występuje w teście jako RMX 2061. Specyfikacja mówi nam, że używa 8-rdzeniowego procesora Qualcomm (taktowanie 1,80 GHz, co może oznaczać model Snapdragon 720G) i 8GB RAM, a całość działa pod kontrolą systemu Android 10 - prawdopodobnie z nakładką producenta, czyli Realme UI. Taki właśnie telefon uzyskał w teście jednego rdzenia wynik 571 punktów oraz 1676 punktów dla wielu rdzeni. Dla porównania - w tych samych testach Galaxy M31 uzyskał 348/1214 punktów, a Xiaomi Redmi 8A 864/3669 punktów. Czyli wypada nam mocny średniak.

Dzisiaj do sieci wyciekły również rendery, pokazujące trzy warianty kolorystyczne Realme 6 Pro - purpurowy, błękitny oraz pomarańczowy. Wiemy również z przecieku, że aparat tylny to cztery obiektywy, a główny to 64 Mpix. Będzie możliwy 20-krotny zoo, dzięki teleobiektywowi. Wyświetlacz 6,4" pokaże obraz Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Telefon ma wspierać szybkie ładowanie 30W. Oficjalna prezentacja modeli z linii 6 został przez Realme zaplanowana na piątego marca.