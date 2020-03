Realme 6 i 6 Pro niedługo pojawią się w Europie

Realme zdradziło, kiedy modele 6 oraz 6 Pro trafią na rynki Europy. Obiecało także zaprezentować 17 marca model Realme 6i.

Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła Realme w planach wprowadzenia na rynek nowych modeli smartfonów. Zaczęto jednak od poinformowania o jeszcze jednym, o którym wcześniej nie było żadnych informacji, ani przecieków - Realme 6i, który zostanie zaprezentowany 17 marca. Będzie to trzeci członek rodziny 6 i zarazem najtańszy. Podano, że będzie dysponować procesorem MediaTek Helio G8, szybkim ładowaniem 18W (poprzez port USB C), a zasilać go będzie bateria 5000 mAh. Model ten ma mieć aparat 48 Mpix oraz czytnik odcisków palców pod spodem.

Co z wprowadzeniem Realme 6 i Realme 6 Pro? Trafią do nas 24 marca, a z tej okazji będziemy mieli specjalne, transmitowane online wydarzenie (rozpocznie się o godzinie 10:00). Dopiero wówczas dowiemy się o cenach na europejskie rynki oraz dokładnej dacie wprowadzenia flagowca Realme X50 Pro 5G. Jak na razie wiadomo tylko tyle, że będzie dostępny od kwietnia, jednak jego cena również pozostaje jak na razie tajemnicą.