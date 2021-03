Realme 8 w sieci. Szykuje się poważny konkurent dla Redmi Note 10

Xiaomi wprowadziło na początku marca smartfony z rodziny Redmi Note 10. Od lat modele z tej serii biją rekordy sprzedażowe i w znaczącym stopniu przyczyniły się do szybkiego wzrostu popularności chińskiego giganta. Xiaomi ma jednak poważnego konkurenta, którym jest Realme. W dniu premiery Redmi Note 10 firma zaprezentowała flagowy model Realme GT, który konkuruje z Xiaomi Mi 11, a przy okazji jest od niego zauważalnie tańszy.

Teraz nadszedł czas na debiut nowych średniaków. Modele z rodziny Realme 8 zastąpią sprzedawane w Polsce smartfony Realme 7/7 Pro. Urządzenia zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu.

Premiera Realme 8 odbędzie się w Indiach. Jeden ze smartfonów należący do rodziny nowych średniaków otrzymał już certyfikat FCC. Wynika z niego, że Realme RMX3081 otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh z systemym super szybkiego, 65 W ładowania przewodowego. Całość działać będzie pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0.

Realme RMX3081 with a 4,500mAh battery, 65W fast charging, and Realme UI 2.0 receives the FCC certification ahead of launch. Could likely belong to the Realme 8 series.#Realme #Realme8 #Realme8Pro pic.twitter.com/wnWXA1n4UT