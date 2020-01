Realme C3 przechodzi certyfikację FCC - premiera już na dniach

Nowy niskobudżetowy smartfon od Realme C3 otrzymuje certyfikat FCC. Premiera już za kilka dni.

Realme przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego smartfona. O modelu C3 nadal wiemy niewiele, ale urządzenie właśnie otrzymało certyfikat FCC. Zdobycie dokumentu od Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych oznacza, że producent jest na dobrej drodze do wprowadzenia urządzenia na półki sklepowe. Otrzymanie certyfikatu FCC jest bowiem niezbędne, aby urządzenie zostało dopuszczone do sprzedaży.

Źródło: techadvisor.co.uk

@TechiGuy_ przekazał za pomocą swojego konta na Twitterze informacje na temat nadchodzącego urządzenia. Na czterech fotografiach umieszczono zrzuty dokumentów certyfikacyjnych, a także schemat przedstawiający wygląd plecków.

Zdjęcie techniczne smartfona wskazuje, że urządzenie zostanie wyposażone w klasyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach oraz pionową obudowę obiektywów umieszczoną w lewym górnym rogu. Jej kształt podobny jest nieco do rozwiązania z iPhone'a X/Xs. Wykorzystano prostokąt z zaokrąglonymi krótszymi krańcami.

Nalepka na obudowę zdradza nam, że smartfon Realme C3 otrzymał numer modelu RMX2020. Smartfon posiada certyfikat FCC 2AUYFRMX2020.

W specyfikacji technicznej przekazanej przez FCC możemy dowiedzieć się nieco o systemach łączności, jakie zostaną wykorzystane w nowym smartfonie. Będzie to urządzenie Dual-SIM z trybem Dual-Standby, co w przypadku chińskiego urządzenia nie powinno dziwić. Dodatkowo telefon wyposażony zostanie w modem sieci 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz oraz Bluetooth. Szkoda, że zabrakło dwuzakresowego WLAN, ale w zamian Realme C3 oferuje moduł NFC, który może zostać wykorzystany do płatności zbliżeniowych.

Z certyfikatu FCC dowiedzieliśmy się również, że smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Color OS 7.0 Rozwiązanie to jest oparte na najnowszym Androidzie 10.

Przypominamy, że Realme C3, który zadebiutuje na dniach wyposażony został w procesor MediaTek Helio P35 wspierany przez 3 GB pamięci operacyjnej. Urządzenie zaoferuje ekran o przekątnej 6,22 cala o rozdizelczości HD+ z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody.

Źródło: Twitter.com