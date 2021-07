Realme GT Master Edition – premiera szybciej niż myśleliśmy?

Wygląda na to, że premiera nowej wersji realme GT może mieć miejsce szybciej, niż ktokolwiek zakładał.

W ciągu ostatnich kilku tygodni w sieci pojawiło się wiele przecieków i mniej lub bardziej oficjalnych informacji dotyczących nadchodzącego realme GT Master Edition. Znamy już w zasadzie większość danych zawartych w specyfikacji urządzenia oraz potencjalne ceny jego różnych wersji na europejskim rynku.

Najnowsze informacje pochodzące z Chin mówią nam jednak, że premiera nowego superśredniaka realme może nastąpić niezwykle szybko. Na grafikach promujących smartfon w Kraju Środka widnieje data 21 lipca, jako moment debiutu nowego telefonu. Możemy więc zakładać, że tego dnia realme GT Master Edition pojawi się także na innych rynkach na całym świecie.

Co wiemy o tym smartfonie przed jego rychłą premierą? Realme GT Master Edition ma posiadać 6,43-calowy ekran FHD+ Super AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czujnikiem linii papilarnych w wyświetlaczu. Na pokładzie mamy znaleźć procesor Qualcomm Snapdragon 870 SoC lub Snapdragon 778 SoC oraz do 12 GB pamięci RAM i nawet do 512 GB pamięci masowej. Telefon ma działać na Androidzie 11 opartym o niestandardową nakładkę Realme UI 2.0. Bateria w realme GT Master Edition ma mieć pojemność 4300 mAh i możliwość szybkiego ładowania 65 W SuperDart.

Tylny aparat ma składać się z trzech obiektywów: główny o 64 MP rozdzielczości, ultra szerokokątny 8 MP oraz czujnik głębokości 2 MP. Przednia kamera do selfie zaoferuje natomiast 32 MP matrycę. Na początku lipca spekulowano o możliwej współpracy przy produkcji aparatów realme i Kodak, jednak wciąż nie wiemy, czy tak faktycznie będzie i czy jej efekty zobaczymy właśnie w tym smartfonie.

Cena? Mówi się, że najtańszy wariant telefonu z 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej będzie kosztował 399 euro, czyli ok. 1800 złotych. Za wersję 12/256 GB przyjdzie nam zapłacić 449 euro, czyli nieco ponad 2000 złotych.