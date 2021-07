Realme GT Master Edition ze Snapdragonem 870!

Na stronie Geekbench pojawiła lista przedstawiające specyfikację nadchodzącego realme GT Master Edition.

realme GT Master Edition Źródło: 91Mobiles

Premiera realme GT Master Edition zbliża się wielkimi krokami. Co chwilę do sieci trafiają nowe informacje na temat tego urządzenia. Wczoraj 91mobiles we współpracy z OnLeaks ujawnił rendery przedstawiająe Realme GT Master Edition, jego cenę oraz kompletną specyfikację.

Teraz najnowszy telefon realme pojawił się na platformie Geekbench z numerem modelu RMX3366, jak zauważył Mukul Sharma. Pokazuje on, że telefonowi udało się zdobyć 1022 punkty w rundzie jednordzeniowej i 3054 punkty w sekcji wielordzeniowej. Lista ujawnia kluczowe parametry realme GT Master Edition, w tym użyty chipset, ilość pamięci RAM i wersję Androida.

Specyfikacja Geekbench 5 Źródło: 91Mobiles

Strona Geekbench pokazuje, że telefon będzie napędzany przez ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu 3,19 GHz, a sekcja płyty głównej wspomina "Kona", co jest związane ze Snapdragon 870 SoC. Podczas gdy jest to zgodne z wcześniejszym raportem, OnLeaks podaje, że telefon zadebiutuje ze Snapdragonem 778 SoC. Ostatecznie jedynie właściwa premiera urządzenia rozwieje wszelkie wątpliwości.

realme GT Master Edition Źródło: 91Mobiles

Realme GT Master Edition ma posiadać 6,43-calowy wyświetlacz FHD+ Super AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czujnikiem linii papilarnych na wyświetlaczu. Na pokładzie mamy znaleźć do 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, która powinna być dalej rozszerzalna. Telefon ma działać na Androidzie 11 opartym o niestandardową skórkę Realme UI 2.0 i mierzyć 8 mm grubości.

Z tyłu telefonu podobno znajdziemy wyspę z potrójnym aparatem. Obiektywy to kolejno: główny czujnik 64 MP, ultra-szeroki 8 MP czujnik głębokości 2 MP. Telefon będzie miał także baterię o pojemności 4,300 mAh z obsługą szybkiego ładowania 65 W SuperDart.