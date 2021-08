Realme GT Master Edition - zobacz ile będzie kosztował!

Wiemy już ile przyjdzie nam zapłacić za najnowszy smartfon realme i jakie warianty będą dostępne w Europie.

O nadchodzącym smartfonie realme GT Master Edition mówi się już od dobrych kilku tygodni. Zdołaliśmy już dowiedzieć się jak urządzenie prezentuje się wizualnie oraz jakie rezultaty osiąga w testach syntetycznych. Wiemy także dosyć dużo o jego parametrach technicznych. Tym razem portal 91mobiles przekazał nowe informacje dotyczące ceny telefonu w Europie oraz dostępnych wariantach pamięci.

Najważniejsza informacja dotyczy kwoty, jaką przyjdzie nam zapłacić za realme GT Master Edition. Będzie to 349 euro (około 1600 złotych) za urządzenie z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej oraz 399 euro (około 1800 złotych) za smartfon z 8 GB pamięci podręcznej i 256 GB pamięci masowej. Widzimy więc, że będzie to dużo bardziej przystępna cenowo oferta w porównaniu do realme GT. Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym oraz szarym. Co jednak otrzymamy w tej cenie?

Realme GT Master Edition jest napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 778 SoC. Mocniejszy chip Snapdragon 870 SoC znalazł się w wersji realme GT Explorer Master Edition. Obie wersje posiadają ekran FHD+ Super AMOLED o przekątnej ekranu 6,43 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czujnikiem linii papilarnych w wyświetlaczu. Za jego pracę odpowiedzialny będzie system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. Podstawowa wersja została wyposażona w baterię o pojemności 4300 mAh (w realme GT Explorer Master Edition jest to 4500 mAh) z możliwością szybkiego ładowania SuperDart 65 W.

Oba warianty różnią się także aparatami. Z tyłu realme GT Master Edition znajdziemy trzy obiektywy: główny 64 MP, ultra-szeroki 8 MP oraz czujnik głębokości 2 MP. Z przodu umieszczono natomiast 32 MP aparat selfie. W wersji realme GT Explorer Master Edition jest to natomiast 50 MP obiektyw główny, 16 MP czujnik ultra-szerokokątny i 2 MP makro.

Producent nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery realme GT Master Edition w Europie, jednak możemy zakładać, że stanie się to stosunkowo niedługo. Smartfon jest już w sprzedaży na rodzimym rynku producenta, czyli w Chinach.

Źródło: 91mobiles