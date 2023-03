Realme GT Neo 5 SE coraz bliżej debiutu! Znamy specyfikację smartfona

Model GT Neo 5 SE będzie bratem bliźniakiem wersji GT Neo 5, która zadebiutowała w Polsce jako realme GT3. Premiera smartfona zbliża się wielkimi krokami, o czym najlepiej świadczy liczba przecieków na temat specyfikacji urządzenia.

Model GT3 to jeden z najnowszych smartfonów marki realme. Europejska wersja urządzenia została zaprezentowana podczas targów MWC 2023 w Barcelonie i prawdopodobnie była to jedna z najciekawszych premier całego eventu. Realme GT3 posiada jeden z najbardziej udanych procesorów marki Qualcomm (Snapdragon 8 Plus Gen 1) oraz wyświetlacz z maksymalnym odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz. To kluczowe cechy urządzenia, ale GT3 posiada jeszcze jednego asa w rękawie, którym może zachęcić do siebie znacznie większą liczbę użytkowników. Mowa o rekordowo szybkim ładowaniu, którego moc wynosi 240 W. Smartfon umożliwia uzupełnienie baterii od 0% do 100% w niecałe 10 minut.

Ostatnie dni okazały się bardzo bogate w informacje dotyczące bliźniaczego modelu, który pojawi się wkrótce na azjatyckim rynku. Na ten moment nie wiemy, czy urządzenie trafi również do szerszej dystrybucji, ale jeśli tak się stanie, to zapewne zyska ono nową nazwę (podobnie jak model GT3). Realme GT Neo 5 SE otrzymał w ostatnim czasie certyfikację MIIT (chińska agencja rządowa), dzięki czemu poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji urządzenia.

Zobacz również:

Źródło: Realme

Smartfon zostanie oparty na procesorze Snapdragon 7 Plus Gen 1, czyli nowej jednostce marki Qualcomm, która nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana. Urządzenie będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych telefonów, opartych na tym chipsecie. Front smartfona ma zostać zagospodarowany przez wyświetlacz o przekątnej 6.47-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 144 Hz (podobnie jak w modelu GT3). Neo 5 SE będzie wykorzystywał najnowszego Androida 13 oraz nakładkę Realme UI 4.0.

Smartfon otrzyma szybkie ładowanie, choć jego moc nie będzie tak duża jak w przypadku modelu GT3. Energię w urządzeniu uzupełnimy 100-tu watową kostką, co zapewne przełoży się na 20/30 minut ładowania. To solidny wynik, ale trzeba przyznać, że daleko mu do 240 W, które znamy z realme GT3.