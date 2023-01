Realme GT Neo 5 na kolejnych przeciekach! Czy będzie mocniejszy niż Galaxy A54 5G?

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat nadchodzącego smartfona od Realme.

Flagową funkcją poprzedniego modelu (GT Neo 3) było błyskawicznie szybkie ładowanie o mocy 150 W. Najwyższy wariant tegorocznej odsłony smartfona ma poprawić ten wynik i zaoferować ładowanie o mocy aż 240 W. Będzie to zdecydowanie jeden z najszybciej ładujących się telefonów na rynku, a kolejne informacje o urządzeniu pojawiły się na chińskiej stronie zatwierdzającej certyfikację dla urządzeń elektronicznych.

Smartfon ma zostać wyposażony w spory ekran o przekątnej 6.7-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 144 Hz. Wygląda na to, że Realme planuje puścić oko w kierunku użytkowników interesujących się grami mobilnymi, bo tak szybkie odświeżanie wyświetlacza z całą pewnością przyda się podczas zabawy w ulubionych tytułach.

Zobacz również:

Źródło: OnLeaks/SmartPrix

Procesorem, który zasili model GT Neo 5 będzie Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jest to jedna z najnowszych jednostek marki Qualcomm, która została wykorzystana przy konstrukcji takich smartfonów jak: Xiaomi 12T Pro, Galaxy Z Fold 4 czy ASUS RoG Phone 6 Pro. Chipset działa znacznie szybciej niż jego poprzednik (model 8 Gen 1) i, w przeciwieństwie do niego, nie ma problemu z nadmiernym przegrzewaniem. Zeszłoroczny model GT Neo 3 został oparty na procesorze marki MediaTek, a więc wygląda na to, że Realme planuje spore zmiany w podzespołach swojej popularnej serii.

Dokładna data premiery urządzenia nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale najprawdopodobniej zostanie on zaprezentowany podczas targów MWC 2023 w Barcelonie. Event rozpocznie się 27 lutego, a zakończy 2 marca.