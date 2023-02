Realme GT Neo 5 zaoferuje najszybsze ładowanie na świecie! Smartfon zadebiutuje w Polsce pod inną nazwą

Urządzenie zostało wyposażone w ładowanie o mocy 240 W! Model GT Neo 5 jest w stanie naładować się do 100% w zaledwie 10 minut.

Realme GT Neo 5 ma pojawić się w polskiej dystrybucji jeszcze w tym miesiącu. Urządzenie zadebiutuje w naszym kraju pod inną nazwą, a w sklepach znajdziecie go jako model Realme GT 3. Smartfon zaoferuje najszybsze ładowanie na rynku i prześcignie tym samym swojego poprzednika oraz flagowce konkurencji.

Urządzenie trafi do sprzedaży w dwóch wariantach: pierwszy zostanie wyposażony w baterię o pojemności 4600 mAh oraz ładowanie o mocy 240 W, a drugi w 5000 mAh ogniwo oraz słabsze ładowanie o mocy 150 W. Warto jednak zauważyć, że w obu przypadkach mamy do czynienia ze smartfonami, które należą do zdecydowanej czołówki jeśli chodzi o szybkość ładowania. Na rynku nie ma obecnie zbyt wielu modeli, które mogą im zagrozić w tym segmencie, a do potencjalnej konkurencji można zaliczyć Infinixa Zero Ultra (180 W), Motorole Edge 30 Ultra (125 W), Xiaomi 12T Pro (120 W) oraz OnePluse'a 11 (100 W).

Źródło: Realme

Jedną z największych zalet modelu GT 3 będzie wyświetlacz o przekątnej 6.74-cala, który zaoferuje użytkownikom maksymalne odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz. Możemy więc być spokojni o płynność animacji oraz nasz komfort podczas przeglądania multimediów na nowym smartfonie. Warto również zauważyć, że urządzenie zostanie oparte na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli jednym z najmocniejszych chipsetów marki Qualcomm.

Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji takich smartfonów jak Galaxy Z Fold 4, Xiaomi 12T Pro czy ASUS RoG Phone 6 Pro - a więc wielu topowych flagowców z drugiej połowy zeszłego roku. Nie znamy jeszcze oficjalnych cen urządzenia w polskiej dystrybucji, ale na zagranicznych portalach zapłacimy za niego około 2800 zł (599 Euro) za wariant wyposażony w 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Realme GT 3 pojawi się w Polsce jeszcze w tym miesiącu.