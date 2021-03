Realme GT to cenowy hit - Snapdragon 888 i modem 5G za około 2000 zł!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Realme zaprezentowało nowego flagowca. Poznajcie Realme GT - najtańszego smartfona z topowym procesorem Qualcomm Snapdraogn 888 5G.

Dzisiejszy dzień był niezwykle intensywny dla fanów nowych technologii oraz rynku mobile. Rano Redmi zaprezentowało rewelacyjne średniaki z rodziny Redmi Note 10. Smartfony te mają szansę stać się najpopularniejszymi telefonami komórkowymi tego roku. Tego samego dnia Realme zaprezentowało nowego flagowca. Realme GT zastąpi na rynku model X50 Pro 5G (zapoznaj się z naszą recenzją). Smartfon jest szybszy, bardziej dopracowany, a przede wszystkim zauważalnie tańszy.

Realme GT

Realme wprowadziło na rynek najtańszego smartfona z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Producent chwalił się nowym modelem od kilku tygodni. Okazuje się, że było czym. Realme GT zapowiada się rewelacyjnie.

Nowy smartfon otrzymał topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Całość uzupełnia wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Standardowo już dla Realme nie zabrakło 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh z szybki, 65 W systemem ładowania przewodowego.

Krótki rzut oka na najważniejsze elementy specyfikacji technicznej jasno wskazuje, że Realme GT to topowy model, który spokojnie może konkurować z Samsungiem Galaxy S21 czy Xiaomi Mi 11. Jest jednak jedna, ogromna różnica. Realme GT w wersji z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje około 430 dolarów. Oznacza to, że cena netto wynosi niespełna 1650 zł.

Realme GT

Doliczając wszystkie podatki i koszta sprowadzenia urządzenia do Polski, Realme GT powinien kosztować maksymalnie 2200 zł. Oznacza to, że otrzymamy flagowca konkurującego z drogimi średniakami lub tanimi flagowcami z roku modelowego 2020. Dla przypomnienia za Xiaomi Mi 11 i Samsunga Galaxy S21 zapłacimy co najmniej 3500 zł.

Realme GT posiada 64 MP aparat główny z przysłona f/1,8 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabrakło również 8 MP aparat ultraszerokokątnego oraz 2 MP aparatu makro. Nie zmienia to jednak faktu, że Realme GT nie jest fotosmartfonem. Informuje o tym nawet sam producent.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0. Urządzenie sprzedawcę będzie w trzech wersjach kolorystycznych. Pojawi się model z pleckami wykończonymi skórą ekologiczną.

Realme GT pojawi się w sprzedaży w Europie za kilka tygodni.

Źródło: techadvisor.co.uk