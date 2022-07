Realme GT2 Master Explorer - czy firma powtórzy swój sukces?

Realme jest na fali - po premierze bardzo ciekawych smartfonów ze średniej półki - GT Neo 3 i 3T - producent szykuje się do zaprezentowania swojego najnowszego flagowca.

Smartfony od Realme sprzedają się w Polsce jak świeże bułeczki - po zaledwie kilku latach na naszym rynku firma jest trzecim dostawcą smartfonów u nas w kraju. Producent zawdzięcza ten sukces postawieniu na smartfony skupiające się na dobrym stosunku funkcji do ceny - oferują one bardzo dobre podzespoły za relatywnie niewielkie pieniądze.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jednym z największych sukcesów sprzedażowych firmy był Realme GT Master Edition - smartfon z podzespołami flagowca, ale w cenie tzw. średniej półki. Dzięki oszczędnościom w miejscach, które nie są dla przeciętnego konsumenta aż tak ważne i widoczne (jak np. aparaty czy nieskazitelna jakość wykonania), jak i przekonującym i mocnym podzespołom i oryginalnej stylistyce, urządzenie przypadło do gustu wielu osobom. Teraz Realme planuje powtórzyć swój sukces drugą odsłoną tej serii.

Zobacz również:

Producent na swoim Weibo zapowiedział, że najnowszy Realme GT2 Master Explorer Edition zostanie zaprezentowany już 12 lipca! Premiera ma się odbyć tego dnia o 8.00 polskiego czasu. Nadchodzący telefon ma być najszybszym flagowcem marki, pracującym pod kontrolą nowego Snapdragon 8+ Gen 1.

Fot. Realme

Wiemy już całkiem sporo na temat tego telefonu - wygląda na to, że będzie to naprawdę kompetentny kandydat na smartfon roku! Jak wspomniałem, jego sercem ma być najnowszy Snapdragon 8+ Gen 1, który będzie współpracował z 8/12 GB RAMu - zależnie od wersji. Na pokładzie pojawi się również 128/256 GB pamięci wewnętrznej.

Możemy także spodziewać się dużego ekranu 6,7" z wyświetlaczem AMOLED 120 Hz (niestety nie będzie to panel LTPO pozwalający na dynamiczną regulację odświeżania ekranu w zakresie 1-120 Hz). Z kolei pod nim znajdzie się czytnik odcisków palca. Za długie odtwarzanie najróżniejszych treści na wyświetlaczu ma odpowiadać bateria 5000 mAh, którą naładujemy z mocą 100 W (niektóre źródła wspominają też o wersji z ładowaniem nawet 150 W, znanym z GT Neo 3)

Wisienką na torcie mają być aparaty, które będą zdecydowanie lepsze od poprzednika. Telefon ma zostać wyposażony w trzy aparaty z tyłu i jeden z przodu. Kamera do selfie to standardowe 16 MP, ale tylny moduł może przynieść sporą zmianę. Znajdziemy tam dwa 50-megapikselowe sensory o wielkości matrycy 1/1,56" - szerokokątny i ultraszerokokątny. Do tego dostaniemy też kamerę makro.

Warto też wspomnieć o aspekcie telefonów Realme, który bardzo wyróżnia je na tle pozostałych producentów - ich wyglądzie. Relame GT2 Master Explorer reklamowany jest w połączeniu z tematem kempingu - na promocyjnej grafice widzimy młodzież w kamperze, podobnie jest w informacjach prasowych. Możemy się więc spodziewać, że sam telefon również będzie stylistycznie nawiązywał do tego tematu - zapewne przez dodanie ciekawych kolorów plecków, możemy się też spodziewać interesujących połączeń faktur - Realme znane jest ze swojego zamiłowania do niecodziennego wyglądu swoich produktów.